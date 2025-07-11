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حجز غرفة... فخسر أمواله: احتيال رقمي يستهدف الباحثين عن الرفاهية

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:43
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في حادثة جديدة تُسلّط الضوء على تنامي الاحتيال الإلكتروني في قطاع السياحة والضيافة، خسر رجل من دلهي مبلغ 33,000 روبية هندية أثناء محاولته حجز إقامة في منتجع فاخر في غوا، بعدما وقع ضحية موقع إلكتروني مزيف يُحاكي صفحة حجز رسمية لمجموعة فنادق "لاليت" الشهيرة.
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المتهم، شاروخ خان (25 عاماً)، أُلقي القبض عليه في ولاية هاريانا بعد تحقيق دقيق أجرته شرطة دلهي، التي كشفت عن شبكة احتيال إلكتروني تعتمد على إنشاء مواقع مزيفة تُقلّد الفنادق الفاخرة بكل تفاصيلها: من الشعار إلى الصور والعروض. ومن أبرز المواقع التي استخدمها، صفحة إلكترونية صُمّمت لتبدو مطابقة لموقع منتجع "لاليت للجولف والسبا" في غوا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، روّج خان لمواقع الحجز الوهمية عبر الإنترنت مستغلًا عروضًا جذابة وخصومات كبيرة، لاستدراج الزبائن نحو تحويل الأموال مباشرة عبر رموز QR المرتبطة بأنظمة الدفع الرقمية UPI.

الرجل الضحية، الذي لم يُكشف عن اسمه، اعتقد أنه حجز غرفة حقيقية، وسارع لتحويل المبلغ المطلوب، ليتبين لاحقًا أن لا حجز موجود، ولا فندق على علم بالمعاملة. ولإضفاء طابع "الشرعية" على عمليته، انتحل خان صفة موظف رسمي في الفندق، وأرسل للضحية رسالة تأكيد وهمية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مرفقة بشعار الفندق وتصميم محترف يُصعّب اكتشاف الزيف.

ووفق صحيفة "إنديان إكسبريس"، أُبلغ الضحية بعدم إمكانيّة تقسيم الدفع، وطُلب منه تسديد المبلغ كاملاً دفعة واحدة، ما زاد من مصداقية عملية الاحتيال.

التحقيقات، التي قادها فريق خاص برئاسة المفتش برافيش كوشيك، اعتمدت على تحليل الأدلة الرقمية ومسارات تحويل الأموال، مما مكّن الشرطة من تتبع المتهم وتحديد مكانه في منطقة ميوات بولاية هاريانا.

وقد صرّح نائب مفوض الشرطة، أميت غويل، بأنه تم ضبط هاتفين محمولين استخدمهما خان في تنفيذ عملياته، بينما لا يزال شريكه نسيم متوارياً عن الأنظار، وتكثّف الشرطة جهودها لتعقبه.
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