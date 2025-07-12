Advertisement

متفرقات

العلماء: خفض الانبعاثات إلى النصف كل خمس سنوات ضروري لإنقاذ الكوكب!

Lebanon 24
12-07-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1390209-638879110135435743.jpg
Doc-P-1390209-638879110135435743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلص اجتماع لعلماء بارزين في المملكة المتحدة إلى أن العالم دخل "منطقة الخطر" المناخي، حيث باتت نقاط التحول المتعددة تهدد مليارات البشر، مشددين على أن الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية لم يعد خيارًا، بل ضرورة.
Advertisement

وأوضح الخبراء أن العالم استهلك بالفعل جزءًا كبيرًا من "ميزانية الكربون"، وهي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها دون تجاوز عتبة حرارية خطيرة. ويُستنزف هذا المخزون بمعدل 1% شهريًا، مما يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 50% كل 5 سنوات، أي حوالي 12% سنويًا، بدءًا من 2025.

رغم صعوبة هذا الهدف، إلا أن تجارب مثل انخفاض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.5% عام 2023 تظهر أنه ممكن، خاصة في قطاع الطاقة. لكن المطلوب الآن تخفيضات واسعة في مجالات أكثر تعقيدًا، كالبناء والنقل والصناعة والغذاء.

وتواجه الجهود المناخية تحديات سياسية واقتصادية، منها تراجع بعض الدول عن التزاماتها، واستغلال شركات ومؤسسات الثغرات لوقف التزاماتها المناخية. ورغم ذلك، يحظى العمل المناخي بدعم شعبي واسع، حيث أظهر استطلاع أن 89% من المشاركين يطالبون حكوماتهم باتخاذ خطوات أقوى ضد التغير المناخي.

ويخلص التقرير إلى أن إنقاذ الكوكب يتطلب تغييرات جذرية وسريعة، فإما التحول السريع إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، أو المخاطرة بترك عالم مضطرب للأجيال القادمة.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
الدولار يسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ خمس سنوات
lebanon 24
12/07/2025 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية
lebanon 24
12/07/2025 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف
lebanon 24
12/07/2025 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انتحار كوكبي: أول دليل مباشر على كوكب يدمر نفسه بتحفيز انفجارات نجمية
lebanon 24
12/07/2025 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:16 | 2025-07-12
06:24 | 2025-07-12
04:40 | 2025-07-12
04:02 | 2025-07-12
04:00 | 2025-07-12
03:00 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24