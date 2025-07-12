العلماء: خفض الانبعاثات إلى النصف كل خمس سنوات ضروري لإنقاذ الكوكب!

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خلص اجتماع لعلماء بارزين في المتحدة إلى أن العالم دخل "منطقة الخطر" المناخي، حيث باتت نقاط التحول المتعددة تهدد مليارات البشر، مشددين على أن الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية لم يعد خيارًا، بل ضرورة.وأوضح الخبراء أن العالم استهلك بالفعل جزءًا كبيرًا من "ميزانية الكربون"، وهي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها دون تجاوز عتبة حرارية خطيرة. ويُستنزف هذا المخزون بمعدل 1% شهريًا، مما يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 50% كل 5 سنوات، أي حوالي 12% سنويًا، بدءًا من 2025.رغم صعوبة هذا الهدف، إلا أن تجارب مثل انخفاض انبعاثات بنسبة 8.5% عام 2023 تظهر أنه ممكن، خاصة في قطاع الطاقة. لكن المطلوب الآن تخفيضات واسعة في مجالات أكثر تعقيدًا، كالبناء والنقل والصناعة والغذاء.وتواجه الجهود المناخية تحديات سياسية واقتصادية، منها تراجع بعض الدول عن التزاماتها، واستغلال شركات ومؤسسات الثغرات لوقف التزاماتها المناخية. ورغم ذلك، يحظى العمل المناخي بدعم شعبي واسع، حيث أظهر استطلاع أن 89% من المشاركين يطالبون حكوماتهم باتخاذ خطوات أقوى ضد التغير المناخي.ويخلص التقرير إلى أن إنقاذ الكوكب يتطلب تغييرات جذرية وسريعة، فإما التحول السريع إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، أو المخاطرة بترك عالم مضطرب للأجيال .