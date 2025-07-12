القضاء المغربي.. واتساب ليس وسيلة قانونية للإبلاغ عن الغياب المرضي!

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أصدرت بالدار البيضاء حكماً يقضي بعدم اعتبار تطبيق " " وسيلة قانونية لإشعار المشغّل بالغياب لأسباب صحية، ما لم يكن معتمداً رسمياً داخل المؤسسة.ويأتي القرار بعد طعن تقدمت به شركة ضد حكم ابتدائي ألزمها بدفع أكثر من 222 ألف درهم كتعويض لأجيرة تغيبت عن العمل بسبب وعكة صحية، واكتفت بإرسال شهادة طبية عبر "واتساب" بدلاً من البريد الإلكتروني المعتمد.المحكمة شددت على أن التواصل الإداري يجب أن يتم وفق الوسائل الرسمية المعتمدة في النظام الداخلي، معتبرة أن الأجيرة لم تثبت اعتماد "واتساب" وسيلة تواصل إدارية. وبناء عليه، اعتُبر تغيبها غير مبرر، وانتهت المحكمة إلى أنها أنهت علاقة الشغل بإرادتها، ولا تستحق التعويض.