27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
القضاء المغربي.. واتساب ليس وسيلة قانونية للإبلاغ عن الغياب المرضي!
Lebanon 24
12-07-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء حكماً يقضي بعدم اعتبار تطبيق "
واتساب
" وسيلة قانونية لإشعار المشغّل بالغياب لأسباب صحية، ما لم يكن معتمداً رسمياً داخل المؤسسة.
Advertisement
ويأتي القرار بعد طعن تقدمت به شركة ضد حكم ابتدائي ألزمها بدفع أكثر من 222 ألف درهم كتعويض لأجيرة تغيبت عن العمل بسبب وعكة صحية، واكتفت بإرسال شهادة طبية عبر "واتساب" بدلاً من البريد الإلكتروني المعتمد.
المحكمة شددت على أن التواصل الإداري يجب أن يتم وفق الوسائل الرسمية المعتمدة في النظام الداخلي، معتبرة أن الأجيرة لم تثبت اعتماد "واتساب" وسيلة تواصل إدارية. وبناء عليه، اعتُبر تغيبها غير مبرر، وانتهت المحكمة إلى أنها أنهت علاقة الشغل بإرادتها، ولا تستحق التعويض.
مواضيع ذات صلة
في هذا البلد.. منح الموظفين حق الغياب المرضي لمدة عامين مع 70% من الرواتب!
Lebanon 24
في هذا البلد.. منح الموظفين حق الغياب المرضي لمدة عامين مع 70% من الرواتب!
13/07/2025 03:02:33
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة
13/07/2025 03:02:33
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إلقاء القبض على عميل للموساد بينما كان يرسل معلومات عن دفاعات جوية إيرانية باستخدام تطبيق "واتساب"
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إلقاء القبض على عميل للموساد بينما كان يرسل معلومات عن دفاعات جوية إيرانية باستخدام تطبيق "واتساب"
13/07/2025 03:02:33
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة واتساب: قلقون من تحذير إيران للمواطنين بالتوقف عن استخدام التطبيق
Lebanon 24
شركة واتساب: قلقون من تحذير إيران للمواطنين بالتوقف عن استخدام التطبيق
13/07/2025 03:02:33
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يتكيف نحل العسل مع موجات الحر؟
Lebanon 24
كيف يتكيف نحل العسل مع موجات الحر؟
16:00 | 2025-07-12
12/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة
Lebanon 24
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة
13:57 | 2025-07-12
12/07/2025 01:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. أب يحرم طفلته من الطعام حتى الموت
Lebanon 24
جريمة مروعة.. أب يحرم طفلته من الطعام حتى الموت
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال نصف عام... تسجيل 2200 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة في أميركا
Lebanon 24
خلال نصف عام... تسجيل 2200 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة في أميركا
10:34 | 2025-07-12
12/07/2025 10:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
Lebanon 24
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
08:16 | 2025-07-12
12/07/2025 08:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
09:01 | 2025-07-12
12/07/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيب بقى استحوا".. فنان لبناني شهير يشن هجوماً عنيفاً على المرحبين بعودة فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
"عيب بقى استحوا".. فنان لبناني شهير يشن هجوماً عنيفاً على المرحبين بعودة فضل شاكر (صورة)
02:20 | 2025-07-12
12/07/2025 02:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
09:22 | 2025-07-12
12/07/2025 09:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
00:18 | 2025-07-12
12/07/2025 12:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق في الـ"ABC" في الأشرفية
Lebanon 24
بالفيديو... حريق في الـ"ABC" في الأشرفية
08:08 | 2025-07-12
12/07/2025 08:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2025-07-12
كيف يتكيف نحل العسل مع موجات الحر؟
13:57 | 2025-07-12
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة
12:05 | 2025-07-12
جريمة مروعة.. أب يحرم طفلته من الطعام حتى الموت
10:34 | 2025-07-12
خلال نصف عام... تسجيل 2200 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة في أميركا
08:16 | 2025-07-12
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
06:24 | 2025-07-12
بالفيديو... حريق مروّع في مركز تجاريّ في مصر
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 03:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24