أكبر قطعة من المريخ ستباع في مزاد علني.. كم يصل سعرها؟

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في حدث نادر يشهده عالم المزادات، من المقرر أن تُعرض أكبر قطعة معروفة من عُثر عليها على سطح الأرض، للبيع في مزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" الشهيرة، يوم الأربعاء 16 ، بسعر افتتاحي يبلغ 1.6 مليون دولار، مع توقعات بأن تصل قيمة البيع النهائية إلى 4 ملايين دولار.القطعة الفضائية، المعروفة باسم (NWA 16788)، هي نيزك نادر جدًا، تم العثور عليه في 16 تشرين الثاني 2023 في منطقة نائية بأغاديز شمال النيجر، على يد أحد صائدي النيازك. وتزن القطعة نحو 24.67 كيلوغرامًا (ما يعادل 54 رطلاً)، أي أنها تمثل 6.5% من إجمالي المواد المريخية المعروفة على الأرض، مما يجعلها اكتشافًا استثنائيًا بكل المقاييس.وفقًا لدار المزادات، يُعتقد أن النيزك قد قُذف من سطح المريخ بسبب ارتطام كويكب، ليبدأ بعدها رحلته الطويلة عبر الفضاء، التي امتدت على مسافة 140 مليون ميل، قبل أن يخترق الغلاف الجوي للأرض ويستقر في صحراء النيجر.وتتميز هذه القطعة الفريدة بلونها البني المحمر الناتج عن قشرة انصهارية تغطي سطحها، وهو ما وصفته "سوذبيز" بأنه يمنحها "لونًا مريخيًا لا يمكن الخطأ فيه". كما تحتوي على انبعاجات سطحية يُعتقد أنها تشكّلت خلال اختراقها الغلاف الجوي، في حين لم تتعرض إلا لدرجة طفيفة من التجوية الأرضية، ما يعني أن خصائصها الفيزيائية والكيميائية لا تزال شبه نقية.وتُعد النيازك من المريخ نادرة للغاية، إذ لا يتجاوز عددها المعروف على الأرض 400 قطعة فقط من أصل أكثر من 77 ألف نيزك موثّق، ويبلغ مجموع أوزانها قرابة 373 كيلوغرامًا.النيزك سيُعرض ضمن مزاد "التاريخ الطبيعي" الذي تنظمه "سوذبيز"، إلى جانب مجموعة من المعروضات اللافتة مثل هيكل عظمي صغير لديناصور من نوع Ceratosaurus nasicornis، والذي من المتوقع أن يُباع بين 4 و6 ملايين دولار.المزاد المباشر سيُقام يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت .