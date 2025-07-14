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متفرقات

في مصر: نصب إلكتروني بـ32 مليون جنيه بوعود استثمار وهمية!

Lebanon 24
14-07-2025 | 14:00
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تمكن الأمن المصري من تفكيك تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني، بعد تلقي 58 بلاغاً من مواطنين أفادوا بتعرضهم للاحتيال عبر منصة إلكترونية تُدعى "VSA".

وبحسب التحقيقات، أوهم أفراد العصابة الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مالية متصاعدة مقابل استثمار أموالهم ومشاهدة فيديوهات ترويجية لشركات عالمية، بعد التسجيل في المنصة وسداد رسوم عضوية تُجمع عبر محافظ إلكترونية. وتمكن التشكيل من تحصيل نحو 2.5 مليون جنيه بهذه الطريقة.
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وبعد جهود مكثفة، نجحت قوات الأمن في ضبط 23 متهماً، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، 5 سيارات، أجهزة حاسوب وهواتف محمولة، ومئات شرائح الهاتف المرتبطة بمحافظ إلكترونية، ليصل إجمالي قيمة المضبوطات إلى أكثر من 32 مليون جنيه.

العصابة كانت تستخدم أرقاماً دولية عبر تطبيق "واتس آب" للتواصل مع الضحايا، وتروج للمنصة عبر مواقع التواصل مقابل عمولات، في محاولة لإضفاء طابع المصداقية على نشاطها الإجرامي.

وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من التعامل مع التطبيقات والمنصات غير الموثوقة التي تعد بعوائد سريعة، مؤكدة أهمية التحقق من شرعية أي منصة قبل استثمار الأموال.
 
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