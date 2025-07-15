القبض على متهم بقتل زوجته حرقاً في مصر

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قررت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، إحالة أوراق المتهم "أيمن ر م" إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة من المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه بقتل زوجته "رحمة م" عمدا وذلك فى القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات ، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلى جنوب الزقازيق.وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر الماضى، حينما تعدى الزوج على زوجته داخل مسكنها بقرية صفيطة مركز الزقازيق، وبعد التعدى عليها اشغل النيران فيها لاخفاء جريمته ما أسفر عن وفاتها على الفور، ولاذا بالفرار.وأكدت فى أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد دون شفقة أو رحمة.تم القبض على الزوج المتهم أثناء محاولته السفر إلى حيث تم ضبطه قى اثناء، محاولته الفرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة وتم الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم. (اليوم السابع)