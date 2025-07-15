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إنقاذ حياة شاب بعد إصابة نافذة بالقلب والرئة في السعودية!

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:00
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نجح فريق طبي سعودي في إنقاذ حياة مقيم ثلاثيني، بعد تعرضه لإصابة نافذة بالصدر طالت القلب والرئة اليسرى، وأدت إلى نزيف حاد وكسر في أحد الأضلاع، في حالة وصفت بالحرجة والمهددة للحياة.
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وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، استقبلت مدينة الملك سعود الطبية المريض وهو على جهاز التنفس الاصطناعي، ويعاني من نزيف نشط بسبب استرواح دموي حاد، ما استدعى تدخلاً جراحياً فورياً من فريق جراحة الإصابات.

وخلال العملية، تبيّن وجود إصابة في عضلة البطين الأيسر للقلب بطول 5 سنتيمترات، وتهتك في الرئة اليسرى، إلى جانب كسر في أحد الأضلاع، ما تطلّب تدخلاً دقيقاً للسيطرة على النزيف الحاد.

وتمكّن الفريق الطبي من ترميم القلب والرئة وتثبيت الضلع المكسور باستخدام شريحة تيتانيوم، في عملية وصفت بالناجحة والمعقّدة في آنٍ واحد.

وبعد الجراحة، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، حيث تم فصله عن جهاز التنفس الصناعي خلال 48 ساعة، ليغادر بعدها المستشفى في حالة صحية مستقرة.

ويجسد هذا التدخل صورة الكفاءة الطبية والتكامل المهني في مدينة الملك سعود الطبية، التي تواصل أداء دور محوري في تقديم رعاية طبية متقدمة لحالات الطوارئ والحرجة في المملكة.
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