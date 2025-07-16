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باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!

Lebanon 24
16-07-2025 | 08:06
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باع رجل ياباني كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري، لتمويل ملجأ للكلاب الضالة وفاءً لكلبه الأليف الذي أنقذه من الانتحار.

وكان هيروتاكا سايتو يملك شركة كبرى، لكن حياته تحولت إلى كارثة منذ  12 عاماً عندما واجه صعوبات مالية كبيرة، دفعته للتفكير في الانتحار.
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وعند محاولة خروجه من منزله وقف كلبه، أمام الباب ومنعه من الخروج مُتشبثاً بملابسه بقوة، للدرجة التي دفعته لتغيير العدول عن الانتحار.

ووفق صحيفة "ساوث تشاينا"، كانت تصرفات الكلب، السبب الوحيد لمنع سايتو من الانتحار، ففكر بعدها في تسخير حياته لإنقاذ الكلاب الضالة خاصة التي تحاول "عض" الآخرين، وعن يقول الياباني: "عندما أدركت أن كلباً أنقذني، اعتقدت أن ما يمكنني فعله هو إنقاذ الكلاب بقية حياتي"، مُضيفاً "سأنفق كل أموالي على الكلاب، أريد أن أخبرها أني أحبها".

يضم ملجأ وانسفري الآن 40 كلباً و8 قطط، ويسعى سايتو لجمع التبرعات العامة على أمل توسيع الملجأ ليستوعب حوالي 300 كلب بحلول  2028. ويقول سايتو: "أنا الآن في حال أفضل من أي وقت مضى، أنا محظوظ جداً لأني أدركت أهمية حماية الكلاب".

ولاقت القصة صدى واسع النطاق على الإنترنت، وعلق أحدهم: "للكلاب مشاعر كالبشر، إنها تستحق احترامنا وحبنا، أُحيّي السيد سايتو". فيما عرض آخر تقديم المساعدة الكاملة لنمو المؤسسة لتضم عدد أكبر من الكلاب.
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