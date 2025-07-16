جريمة مروعة.. زوجة أب تُتهم بتعذيب طفلين وحرق جسديهما

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(اليوم السابع)

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية في مصر، بالعثور على طفل فـى حالة إعياء وبه آثار تعذيب بطريق (الإسكندرية / مطروح).بالانتقال والفحص تبين تواجد الطفل (سن 12 - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات وآثار حروق متفرقة وبسؤاله قرر بقيام (زوجة والده – نجل خالة والده) بالتعدى عليه وإحداث إصابته.أمكن ضبطهما وبرفقتهما شقيقة الطفل المصاب (سن 9) مصابة بكدمات وسحجات بالوجه وبها أثار حروق قديمة، بمواجهتهما إعترفا بتعديهما على الطفلان بقصد تأديبهما.. تم نقل الطفلان لإحدى المستشفيات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.