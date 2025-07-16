27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة مروعة.. زوجة أب تُتهم بتعذيب طفلين وحرق جسديهما
Lebanon 24
16-07-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية في مصر، بالعثور على طفل فـى حالة إعياء وبه آثار تعذيب بطريق (الإسكندرية / مطروح).
بالانتقال والفحص تبين تواجد الطفل (سن 12 - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات وآثار حروق متفرقة وبسؤاله قرر بقيام (زوجة والده – نجل خالة والده) بالتعدى عليه وإحداث إصابته.
Advertisement
أمكن ضبطهما وبرفقتهما شقيقة الطفل المصاب (سن 9) مصابة بكدمات وسحجات بالوجه وبها أثار حروق قديمة، بمواجهتهما إعترفا بتعديهما على الطفلان بقصد تأديبهما.. تم نقل الطفلان لإحدى المستشفيات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
القبض على متهم بقتل زوجته حرقاً في مصر
Lebanon 24
القبض على متهم بقتل زوجته حرقاً في مصر
16/07/2025 21:19:07
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مؤلمة في جريمة مروعة… مقتل أسرة كاملة حرقًا
Lebanon 24
تفاصيل مؤلمة في جريمة مروعة… مقتل أسرة كاملة حرقًا
16/07/2025 21:19:07
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
السويد تتهم رجلاً بقتل طيار في سوريا حرقاً!
Lebanon 24
السويد تتهم رجلاً بقتل طيار في سوريا حرقاً!
16/07/2025 21:19:07
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. أب يحرم طفلته من الطعام حتى الموت
Lebanon 24
جريمة مروعة.. أب يحرم طفلته من الطعام حتى الموت
16/07/2025 21:19:07
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي
Lebanon 24
التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي
08:30 | 2025-07-16
16/07/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!
Lebanon 24
باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!
08:06 | 2025-07-16
16/07/2025 08:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
Lebanon 24
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
05:30 | 2025-07-16
16/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
Lebanon 24
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
03:05 | 2025-07-16
16/07/2025 03:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
01:47 | 2025-07-16
16/07/2025 01:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
01:29 | 2025-07-16
16/07/2025 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
15:50 | 2025-07-15
15/07/2025 03:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
01:47 | 2025-07-16
16/07/2025 01:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحوّل حكمت الهجري من مرجع ديني إلى خصم لحكومة الشرع؟
Lebanon 24
كيف تحوّل حكمت الهجري من مرجع ديني إلى خصم لحكومة الشرع؟
16:00 | 2025-07-15
15/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:30 | 2025-07-16
التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي
08:06 | 2025-07-16
باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!
05:30 | 2025-07-16
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
03:05 | 2025-07-16
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
01:47 | 2025-07-16
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
00:02 | 2025-07-16
"تغير عالمي" في شعبية ترامب والرئيس الصيني.. دراسة تكشف
فيديو
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 21:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24