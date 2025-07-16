27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مصر.. حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من محل تجاري
Lebanon 24
16-07-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الوراق في مصر، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من محل في الوراق.
وطالبت
النيابة
الأجهزة الأمنية
، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجود بمحيط الواقعة وتفريغها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
Advertisement
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
، من ضبط سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، من محل في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من
جواهرجي
، أفاد فيه بتورط سيدة في سرقة مشغولات ذهبية من المحل الخاص به.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بإشراف المقدم
محمد طارق
رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى هوية المتهمة، وبإعداد كمين لها، تم ضبطها، بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فاخرة
Lebanon 24
خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فاخرة
17/07/2025 03:30:34
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خادمة تُفاجئ مخدومتها بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها
Lebanon 24
خادمة تُفاجئ مخدومتها بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها
17/07/2025 03:30:34
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!
Lebanon 24
طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!
17/07/2025 03:30:34
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة محل "خبز وبركة" في طرابلس
Lebanon 24
سرقة محل "خبز وبركة" في طرابلس
17/07/2025 03:30:34
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروعة.. زوجة أب تُتهم بتعذيب طفلين وحرق جسديهما
Lebanon 24
جريمة مروعة.. زوجة أب تُتهم بتعذيب طفلين وحرق جسديهما
12:00 | 2025-07-16
16/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي
Lebanon 24
التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي
08:30 | 2025-07-16
16/07/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!
Lebanon 24
باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!
08:06 | 2025-07-16
16/07/2025 08:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
Lebanon 24
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
05:30 | 2025-07-16
16/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
Lebanon 24
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
03:05 | 2025-07-16
16/07/2025 03:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
Lebanon 24
حادثة مروعة: مقتل فنانة شهيرة وزوجها بالرصاص.. وهكذا تم العثور على جثتيهما (صور)
01:29 | 2025-07-16
16/07/2025 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
Lebanon 24
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
01:47 | 2025-07-16
16/07/2025 01:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2025-07-16
جريمة مروعة.. زوجة أب تُتهم بتعذيب طفلين وحرق جسديهما
08:30 | 2025-07-16
التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي
08:06 | 2025-07-16
باع كل ممتلكاته بما فيها سيارة فيراري لتمويل ملجأ للكلاب.. والسبب مؤثر!
05:30 | 2025-07-16
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
03:05 | 2025-07-16
إيلون ماسك يمضي عقد بـ٢٠٠ مليون رغم الفوضى في "إكس"
01:47 | 2025-07-16
مُفاجأة لا تخطر "عالبال".. أب يختطف عروس ابنه ويتزوجها!
فيديو
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
17/07/2025 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24