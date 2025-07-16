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مصر.. حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من محل تجاري

Lebanon 24
16-07-2025 | 15:00
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الوراق في مصر، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من محل في الوراق.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجود بمحيط الواقعة وتفريغها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، من محل في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من جواهرجي، أفاد فيه بتورط سيدة في سرقة مشغولات ذهبية من المحل الخاص به.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى هوية المتهمة، وبإعداد كمين لها، تم ضبطها، بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات. (اليوم السابع)
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