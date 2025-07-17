Advertisement

منوعات

زجاجة ماء تحمي امرأة وكلبتها من هجوم دب في الغابة (صور)

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:00
A-
A+



Doc-P-1393094-638883944881392385.jpg
Doc-P-1393094-638883944881392385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجت امرأة من ولاية كونيتيكت الأميركية وكلبتها "فينيكس" من هجوم دب شرس أثناء نزهة في الغابة قرب جبل تالكوت في سيمسبري.
Advertisement

هاجمت دبّة الأم كلبتها وسحبتها إلى داخل الغابة، فاستجمعت المرأة شجاعتها وضربت الدبّة بزجاجة ماء معدنية على وجهها وأنفها، مما أجبر الدبّة على الانسحاب مع شبلَيها.

تم نقل الكلبة إلى المستشفى البيطري حيث تبين أنها نجت بمعجزة ولم تُصب بأضرار داخلية، لكنها بحاجة إلى علاج وإشراف طبي طويل.

الكلبة تخضع الآن للعلاج في المنزل ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا خلال الأسابيع المقبلة. أطلقت صاحبتها حملة تبرعات لتغطية التكاليف وجمعت حتى الآن نحو 14 ألف دولار.

قالت صاحبة الكلبة: "فينيكس ليست مجرد كلبة، بل عائلتي، وأنقذتني من قبل، والآن حان وقت رد الجميل".
 
مواضيع ذات صلة
بعد 31 عاماً.. رسالة في زجاجة تصل إلى كاتبتها (صور)
lebanon 24
18/07/2025 08:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد
lebanon 24
18/07/2025 08:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية تعلن اعتقال امرأة على خلفية الهجوم بسكين في محطة قطار هامبورغ
lebanon 24
18/07/2025 08:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باستخدام زجاجة مياه فقط.. حيلة غريبة تخفف نوبات الصداع النصفي!
lebanon 24
18/07/2025 08:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:39 | 2025-07-18
22:04 | 2025-07-17
15:40 | 2025-07-17
15:06 | 2025-07-17
13:28 | 2025-07-17
12:50 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24