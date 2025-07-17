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منوعات
زجاجة ماء تحمي امرأة وكلبتها من هجوم دب في الغابة (صور)
Lebanon 24
17-07-2025
|
23:00
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نجت امرأة من ولاية كونيتيكت الأميركية وكلبتها "
فينيكس
" من هجوم دب شرس أثناء نزهة في الغابة قرب جبل تالكوت في سيمسبري.
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هاجمت دبّة الأم كلبتها وسحبتها إلى داخل الغابة، فاستجمعت المرأة شجاعتها وضربت الدبّة بزجاجة ماء معدنية على وجهها وأنفها، مما أجبر الدبّة على الانسحاب مع شبلَيها.
تم نقل الكلبة إلى المستشفى البيطري حيث تبين أنها نجت بمعجزة ولم تُصب بأضرار داخلية، لكنها بحاجة إلى علاج وإشراف طبي طويل.
الكلبة تخضع الآن للعلاج
في المنزل
ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا خلال الأسابيع المقبلة. أطلقت صاحبتها حملة تبرعات لتغطية التكاليف وجمعت حتى الآن نحو 14 ألف دولار.
قالت صاحبة الكلبة: "فينيكس ليست مجرد كلبة، بل عائلتي، وأنقذتني من قبل، والآن حان وقت رد الجميل".
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