سائق يطعن راكباً في الوجه إثر نزاع على الأجرة

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كشفت الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدى على أحد الركاب بالضرب مستخدماً سلاح أبيض وإحداث إصابته.بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز"مصاب بجرح قطعى بالوجه") بقيام سائق بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلاف على الأجرة.أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز "لا يحمل تراخيص") وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. (اليوم السابع)