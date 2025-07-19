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سائق يطعن راكباً في الوجه إثر نزاع على الأجرة

Lebanon 24
19-07-2025 | 12:00
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كشفت الداخلية المصرية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدى على أحد الركاب بالضرب مستخدماً سلاح أبيض وإحداث إصابته.
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بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة المركز"مصاب بجرح قطعى بالوجه") بقيام سائق بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلاف على الأجرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة المركز "لا يحمل تراخيص") وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. (اليوم السابع)
 
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