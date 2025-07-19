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منوعات
توقيف المتهم بقتل والدته في جريمة مروعة
Lebanon 24
19-07-2025
|
15:00
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تمكنت
الأجهزة الأمنية
في مصر، من كشف غموض مقتل سيدة على يد نجلها، في قرية المحارزة التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا.
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمقتل ربة منزل بآلة حادة في قرية المحارزة أبوتشت، وتبين مصرع نجية.م.ح، 75عاما، على يد نجلها بعد التعدي عليها بآلة حادة على رأسها في قرية المحارزة مركز أبوتشت.
وأدلى المتهم، باعترافاته أمام جهات التحقيق، قائلا: "رفضت إعطائى أموال فضربتها وماتت في إيدي". (اليوم السابع)
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