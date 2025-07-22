حادث غريب في ألمانيا.. سيارة "تطير" فوق الترامبولين وتخترق منزلًا (صورة)

في حادث مأساوي، اصطدمت سيارة بالطابق الأول لأحد المنازل في بلدة بومته ، بعدما انحرفت عن الطريق بسرعة عالية وقفزت فوق "الترامبولين" أو لوح القفز الموجود في الحديقة.

أسفر الاصطدام عن إصابة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات كان يلعب على الترامبولين، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب سائق السيارة بجروح طفيفة.

ووفقاً للسلطات، نقلاً عن وسائل إعلام ألمانية، كانت السيارة تقل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً. وقد تعرض جميع الركاب، بما في ذلك سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً، لإصابات متفاوتة.