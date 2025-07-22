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حادث غريب في ألمانيا.. سيارة "تطير" فوق الترامبولين وتخترق منزلًا (صورة)

Lebanon 24
22-07-2025 | 02:40
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في حادث مأساوي، اصطدمت سيارة بالطابق الأول لأحد المنازل في بلدة بومته جنوب غرب ألمانيا، بعدما انحرفت عن الطريق بسرعة عالية وقفزت فوق "الترامبولين" أو لوح القفز الموجود في الحديقة.

أسفر الاصطدام عن إصابة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات كان يلعب على الترامبولين، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب سائق السيارة بجروح طفيفة.

ووفقاً للسلطات، نقلاً عن وسائل إعلام ألمانية، كانت السيارة تقل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً. وقد تعرض جميع الركاب، بما في ذلك سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً، لإصابات متفاوتة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع مساء السبت قرابة الساعة الثامنة مساءً، حيث انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت أولاً بمركبة متوقفة في إحدى المزارع، ثم اخترقت سورًا، قبل أن تهبط في حديقة منزل مجاور تقع على عمق 1.5 متر، حيث دهست الطفل.
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يُعتقد أن السيارة ارتفعت في الهواء بسبب عدم استواء الأرض، قبل أن تصطدم بسقف الحظيرة على ارتفاع 3 أمتار تقريبًا، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وأضافت الشرطة أن فرق التحقيق عملت حتى الساعة الرابعة صباحًا لجمع الأدلة وتوثيق موقع الحادث، وتم سحب السيارة من السقف باستخدام رافعة خاصة، ثم صادرتها الشرطة لمتابعة التحقيق.

شارك في عمليات الطوارئ 52 عنصرًا من فرق الإطفاء التطوعية، بالإضافة إلى 12 فردًا من أفراد الدفاع المدني (THW)، و12 سيارة إسعاف، إلى جانب طبيب طوارئ كان حاضرًا في الموقع.

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