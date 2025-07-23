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منوعات
ابن السنتين توفي بطريقة مروعة.. تعرّض لهجوم عنيف من سرب دبابير
Lebanon 24
23-07-2025
|
00:03
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في حادث مروع، توفي طفل تايلاندي لا يتعدى عمره العامين، إثر تعرضه لهجوم عنيف من سرب دبابير أثناء لهوه على دراجته الهوائية قرب مدرسته، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
ووقع الحادث عندما كان الطفل يستمتع بركوب دراجته مع عدد من أصدقائه بالقرب من المدرسة، قبل أن يفاجأ الجميع بهجوم مفاجئ للحشرات. وتعرض أكين لأكثر من 60 لسعة من الدبابير، ما أدى إلى فقدانه الوعي على الفور.
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وهرع والد الطفل إلى مكان الحادث، وحمل ابنه بين ذراعيه مضحياً بجسده لحمايته من المزيد من اللسعات. وعلى الرغم من تعرضه هو نفسه للدغات عدة مرات، نجح الأب في نقل الطفل إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذ حياته.
لكن وعلى الرغم من الجهود الطبية الكبيرة، فارق أكين الحياة بعد ساعات قليلة من وصوله للمستشفى. وأكد الأطباء أن الوفاة نتجت عن فشل كلوي حاد وفشل قلبي، ناتجين عن تسمم شديد بسبب سم الدبابير.
في المقابل، نجا زملاء الطفل بأضرار بسيطة، فيما لا تزال الجهات المختصة تحقق في الأسباب التي دفعت السرب إلى مهاجمة الأطفال بشكل مفاجئ.(روسيا اليوم)
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