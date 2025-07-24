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فنون ومشاهير
ظهرت عليه أعراض الارتعاش.. إعلامي شهير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة على الهواء (صورة)
Lebanon 24
24-07-2025
|
02:58
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خلال تقديمه الحلقة اليومية من برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات، تعرّض الإعلامي المصري،
خالد أبو بكر
مساء أمس الأربعاء لوعكة صحية مفاجئة.
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وقالت مصادر
مصرية
إن أبوبكر شعر بهبوط وعدم اتزان وظهرت عليه أعراض الارتعاش، بشكل مفاجئ على الهواء، خلال تقديم الحلقة؛ ما منعه من استكمال الحلقة.
وتدخّل فريق عمل البرنامج على الفور وتم نقل أبوبكر إلى مستشفى "دار
الفؤاد
" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالته الصحية.
يذكر أن خالد أبوبكر يعد من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر؛ إذ ظهر منذ عام 2009 كمذيع تلفزيوني مشارك في برنامج "
القاهرة
اليوم" مع الإعلامي
عمرو أديب
، قبل أن يصبح مقدماً لبرنامجه الخاص على إحدى الفضائيات
المصرية
.(إرم نيوز)
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