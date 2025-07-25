الهند: القبض على رجل انتحل صفة "سفير" لدول وهمية ونصب على الباحثين عن عمل

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ألقت السلطات القبض على هارشفاردان جين (47 عامًا) بتهمة تشغيل "سفارة وهمية" من داخل فيلا فاخرة قرب ، بعد انتحاله صفة "سفير" أو "مستشار" لما يُعرف بـ"دول مجهرية" مثل سيبورجا وويستاركتيكا، وهي كيانات غير معترف بها دوليًا.ووفقًا لمسؤولين في ، استخدم جين هذه الهوية المزيفة للاحتيال على الناس وإيهامهم بفرص عمل في الخارج، مستعينًا بوثائق وأختام مزورة من ونحو 36 دولة أخرى، إضافة إلى صور معدّلة تظهره مع قادة عالميين.ضبطت الشرطة أربع سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة، وأكثر من 4.5 ملايين روبية نقدًا، إلى جانب عملات أجنبية، في منزله المزيّن بأعلام دول متعددة. كما يُشتبه في تورطه بعمليات غسل أموال من خلال شركات خارجية وهمية.وتبيّن أن جين ينتمي إلى عائلة صناعية ثرية، وسبق توقيفه عام 2011 بسبب حيازة هاتف يعمل بالأقمار الصناعية بطريقة غير قانونية، في واقعة أعادت التحقيقات الحالية تسليط الضوء عليها.