كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟

يُشتهر بأشعة الشمس الدافئة، لكن موجات الحر المتزايدة تحوّل العطلات إلى تحدٍ صحي وقد تكون خطيرة. إليك نصائح لتستمتع بصيفك هناك بأمان:

• اختر مكان إقامتك بحكمة: في جنوب ، العديد من الفنادق والمباني قد تفتقر للتكييف. الأفضل اختيار أماكن ذات بنية حجرية طبيعية تساعد على تبريد الجو، مع نوافذ مظللة وتهوية جيدة.

• اتبع عادات السكان المحليين: بعد وجبة الغداء، حيث ترتفع درجات الحرارة، خذ قسطًا من الراحة أو حتى قيلولة قصيرة بدلاً من النشاط المفرط. المحلات والمطاعم تغلق عادةً لفترة بعد الظهر.

• نظم جولاتك الذهنية: قم بالأنشطة الصباحية المبكرة، وابتعد عن المشي وقت الظهيرة. اختر زيارات إلى المتاحف أو الكنائس ذات التهوية الجيدة، أو استمتع بتذوق النبيذ في أماكن باردة.

• تعرف على علامات ضربة الشمس: دوار، غثيان، تعرق مفرط أو اختفائه، صداع شديد، أو فقدان الوعي هي علامات تحذيرية تتطلب اهتمامًا فوريًا. اشرب الماء باستمرار حتى وإن لم تكن عطشانًا.

• استخدم أدوات التبريد: مراوح محمولة، أقمشة خفيفة وطبيعية، وأقنعة مائية تساعد في مواجهة الحرارة.