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التُقطت له صورة وهو عارٍ تمامًا.. رجل يكسب دعوى قضائية ضد غوغل إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-07-2025 | 23:28
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بعدما التُقطت له صورة وهو عارٍ تمامًا في فناء منزله، وظهرت على خدمة "غوغل ستريت فيو" (التابعة لغوغل مابس)، ما جعله محل سخرية في بلدته الصغيرة براغادو، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر من بوينس آيرس، كسب أرجنتيني دعوى قضائية ضد شركة غوغل
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وتعود الواقعة إلى العام 2017، حين مرت سيارة "ستريت فيو" التابعة لـ"غوغل" بجوار منزل الرجل في الوقت الذي كان فيه يتجول في فنائه دون ملابس. والتقطت الكاميرات المتطورة للسيارة صورة له من الخلف، كاشفة عن مؤخرته بشكل واضح.

ورغم أن وجهه لم يكن ظاهرًا، فإن رقم المنزل الواضح في الصورة مكّن سكان المنطقة من التعرف عليه بسهولة. وقد تعرّض الرجل، وهو شرطي، للسخرية في عمله ومجتمعه المحلي نتيجة لذلك.

في البداية، رفضت محكمة أدنى الدعوى، معتبرة أن الرجل يتحمّل مسؤولية ما حدث لأنه كان "يتجوّل في فنائه في ظروف غير لائقة". لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار، ووقفت إلى جانب المدعي. واعتبرت "غرفة الاستئناف المدنية الوطنية" في بوينس آيرس أن غوغل انتهكت خصوصية الرجل و"مسّت بكرامته".

وحاولت "غوغل" الدفاع عن نفسها بالقول إن سياج المنزل كان منخفضًا، ولا يوفّر الخصوصية اللازمة، إلا أن التحقيق أظهر أن الجدار كان بارتفاع نحو مترين، وهو كافٍ لتوفير الخصوصية البصرية من الشارع، ما أدى إلى رفض هذا الادعاء.

وأكدت المحكمة أنه "لا أحد يرغب في الظهور أمام العالم كما خلقه الله"، مشيرة إلى سياسة غوغل في طمس الوجوه ولوحات السيارات لحماية الخصوصية على "ستريت فيو". غير أن ظهور عنوان المنزل بشكل واضح مكّن الناس من التعرف على الرجل العاري.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا يُلزم "غوغل أرجنتينا" و"غوغل إنك" بدفع  12 ألف يورو، كتعويض للرجل عن الأضرار التي لحقت بكرامته.(إرم نيوز)
 
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