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من البكاء في الزفاف إلى ارتداء فستان أبيض... تصرفات غريبة لحموات تشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:00
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الزواج لا يقتصر فقط على الارتباط بشريك الحياة، بل يشمل أحياناً الدخول في علاقة مع عائلة كاملة، من ضمنها "الحماة" التي قد تكون مصدر توتر، كما حدث مع عروس شاركت قصتها على منتدى WeddingShaming في موقع Reddit، حيث روت كيف صُدمت عندما ارتدت حماتها فستانًا يكاد يطابق فستان زفافها، بحسب ما أفادت به نيويورك بوست.
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العروس أرفقت منشورها بصورة ضبابية تجمعها بالعريس وحماتها، وكتبت تحتها: "بكت بصوت مرتفع ليلة الزفاف لأنها لم تتقبل فكرة أن ابنها اختارني، ورفضت التوقيع في دفتر الضيوف أو حتى إحضار بطاقة تهنئة".



المنشور أثار تفاعلاً واسعًا وتعاطفًا كبيرًا، حيث بدأت سيدات أخريات بمشاركة تجاربهن مع حموات تصرفن بغرابة مماثلة.


إحدى المعلّقات كتبت: "حدث الشيء نفسه مع صديقتي، كانت حماتها ترتدي الهانبوك الكوري التقليدي بألوان زاهية، وبكت طوال العشاء، تجاهلها الجميع لكن الأجواء كانت ثقيلة".


في تعليق آخر صادم، قالت امرأة إن جدتها أخبرت الحضور في حفل زفاف والديها أن "هذا أسوأ يوم منذ أن احترقت الحظيرة".

 
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