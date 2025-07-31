29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
من البكاء في الزفاف إلى ارتداء فستان أبيض... تصرفات غريبة لحموات تشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
31-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الزواج لا يقتصر فقط على الارتباط بشريك الحياة، بل يشمل أحياناً الدخول في علاقة مع عائلة كاملة، من ضمنها "الحماة" التي قد تكون مصدر توتر، كما حدث مع عروس شاركت قصتها على منتدى WeddingShaming في موقع Reddit، حيث روت كيف صُدمت عندما ارتدت حماتها فستانًا يكاد يطابق فستان زفافها، بحسب ما أفادت به
نيويورك
بوست.
Advertisement
العروس أرفقت منشورها بصورة ضبابية تجمعها بالعريس وحماتها، وكتبت تحتها: "بكت بصوت مرتفع ليلة الزفاف لأنها لم تتقبل فكرة أن ابنها اختارني، ورفضت التوقيع في دفتر الضيوف أو حتى إحضار بطاقة تهنئة".
المنشور أثار تفاعلاً واسعًا وتعاطفًا كبيرًا، حيث بدأت سيدات أخريات بمشاركة تجاربهن مع حموات تصرفن بغرابة مماثلة.
إحدى المعلّقات كتبت: "حدث الشيء نفسه مع صديقتي، كانت حماتها ترتدي الهانبوك الكوري التقليدي بألوان زاهية، وبكت طوال العشاء، تجاهلها الجميع لكن الأجواء كانت ثقيلة".
في تعليق آخر صادم، قالت امرأة إن جدتها أخبرت الحضور في حفل زفاف والديها أن "هذا أسوأ يوم منذ أن احترقت الحظيرة".
مواضيع ذات صلة
بعد ظهوره النادر في زفاف حفيده.. حفيدات عادل إمام يشعلن مواقع التواصل بجمالهن (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره النادر في زفاف حفيده.. حفيدات عادل إمام يشعلن مواقع التواصل بجمالهن (صور)
01/08/2025 08:56:39
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة صداقة قديمة تُشعل مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
قصة صداقة قديمة تُشعل مواقع التواصل (فيديو)
01/08/2025 08:56:39
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
01/08/2025 08:56:39
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُشعل مواقع التواصل بفيديو جديد مثير للجدل
Lebanon 24
نانسي عجرم تُشعل مواقع التواصل بفيديو جديد مثير للجدل
01/08/2025 08:56:39
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من أصل فلسطيني.. تعديل يجيز لرئيس السلفادور الترشح للرئاسة "مدى الحياة"!
Lebanon 24
من أصل فلسطيني.. تعديل يجيز لرئيس السلفادور الترشح للرئاسة "مدى الحياة"!
01:47 | 2025-08-01
01/08/2025 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حرّ لا يُحتمل.. موجة قياسية تتجاوز 50 درجة في تركيا
Lebanon 24
حرّ لا يُحتمل.. موجة قياسية تتجاوز 50 درجة في تركيا
01:26 | 2025-08-01
01/08/2025 01:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هروب سحلية ضخمة من أحد المنازل وذعر بين المواطنين (صورة)
Lebanon 24
هروب سحلية ضخمة من أحد المنازل وذعر بين المواطنين (صورة)
00:36 | 2025-08-01
01/08/2025 12:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:10 | 2025-07-31
31/07/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مفاجئة لسائق حافلة... وراكب يتولى القيادة ويتفادى الكارثة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مفاجئة لسائق حافلة... وراكب يتولى القيادة ويتفادى الكارثة (فيديو)
15:45 | 2025-07-31
31/07/2025 03:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
09:30 | 2025-07-31
31/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:47 | 2025-08-01
من أصل فلسطيني.. تعديل يجيز لرئيس السلفادور الترشح للرئاسة "مدى الحياة"!
01:26 | 2025-08-01
حرّ لا يُحتمل.. موجة قياسية تتجاوز 50 درجة في تركيا
00:36 | 2025-08-01
هروب سحلية ضخمة من أحد المنازل وذعر بين المواطنين (صورة)
22:10 | 2025-07-31
برجك اليوم
15:45 | 2025-07-31
وفاة مفاجئة لسائق حافلة... وراكب يتولى القيادة ويتفادى الكارثة (فيديو)
12:30 | 2025-07-31
داخل منشأة أميركية... عش دبابير "نووي" مشع يثير حالة استنفار (فيديو)
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 08:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24