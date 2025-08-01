مفاجأة تحت الأرض: اكتشاف مومياء عمرها ألف عام في أحد شوارع ليما!

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في أثناء أعمال حفر روتينية لتركيب أنابيب غاز شمال العاصمة البيروفية ليما، عثر عمال شركة "كاليدا" على مومياء محفوظة بدقة، تعود لأكثر من ألف عام، ضمن مقبرة تضم قطعًا فخارية ملوّنة وقرابين طقسية.ووفقًا لعالم الآثار باهاموندي، كانت في وضعية جلوس، ووجهها يتجه شمالًا، وذراعاها وساقاها مطويتان، ما يُشير إلى طقس دفن تقليدي لدى حضارة تشانكاي التي سبقت إمبراطورية الإنكا، وسكنت وديان ليما بين القرنين 11 و15.وأوضح علماء الآثار أن هذا الاكتشاف يُعيد النظر في تاريخ ليما، مؤكدين أنها كانت موطنًا لحضارات ما قبل الاستعمار الإسباني منذ آلاف السنين.ومنذ عام 2004، سجلت شركة "كاليدا" أكثر من 2200 اكتشاف أثري عَرَضي خلال أعمالها في المدينة، التي تضم اليوم أكثر من 500 موقع أثري، بينها العشرات من المقابر القديمة المبنية من الطوب الطيني.