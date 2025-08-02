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حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
02-08-2025 | 03:00
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في حادثة مأسوية، تحوّل حفل زفاف في إحدى المدن الأردنية، أمس الجمعة، إلى كارثة بعدما اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة طفل وإصابة عدد آخر. 
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وقال مصدر أمني في ، لـ "إرم نيوز"، إن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص عصر أمس الجمعة خلال حفل زفاف بمنطقة "النصر" في العاصمة عمّان، نتج عنها وفاة طفل وإصابة شخصين.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، فيما جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى "البشير"، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

وأشار المصدر إلى أن مطلق النار خلال المشاجرة سلّم نفسه للسلطات التي باشرت التحقيقات في الحادثة.(إرم نيوز)
 
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