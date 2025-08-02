Advertisement

منوعات

جنين جمد قبل 30 عاماً يُبصر النور.. تعرّفوا إلى أقدم رضيع في العالم

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1399644-638897011099476370.jpg
Doc-P-1399644-638897011099476370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وُلد رضيع أميركي من جنين مجمَّد منذ أكثر من 30 عاماً، ليُصبح بذلك ما يُعرف بـ "أقدم طفل" في العالم.

وتمّ تجميد الجنين في أيار 1994، قبل أن يرى النور في 26 تموز 2025، بحسب تقرير حصري نشرته MIT Technology Review.
Advertisement

وقد جمدت الأم البيولوجية، ليندا آرشِرد، الجنين خلال خضوعها لعلاج التلقيح الاصطناعي (IVF) برفقة زوجها آنذاك. وبعد إنجاب طفلتها الأولى، بقي لديها ثلاثة أجنة في بنك التجميد.

وبعد مرور العقود، قرّرت التبرّع بها، لتستقبله عائلة بيرس، ليندسي وتيم، اللذين كانا يحلمان فقط بطفل، دون التفكير في تحطيم أرقام قياسية، كما صرّحت ليندسي لـ MIT.

وتمت عملية التخصيب والتوليد في عيادة في ولاية تينيسي، التي يديرها الاختصاصي جون غوردون، الذي يرى في كل جنين "فرصة للحياة"، انطلاقاً من معتقداته الدينية.

وتتبنّى هذه العيادة برنامج "سنو فليكس" التابع لوكالة Nightlight Christian Adoptions، الذي ساعد عائلة بيرس على التوصّل إلى هذه الولادة النادرة.

ويمكن حفظ الأجنة بالتجميد إلى أجل غير مسمّى، في الولايات المتحدة، خلافاً لدول مثل أستراليا التي تسمح بفترة تجميد لا تتجاوز خمس سنوات، والمملكة المتحدة التي تسمح بـخمسة وخمسين عاماً.

وتشير بعض التقديرات إلى وجود ما يقارب 1.5 مليون جنين مجمّد حالياً في الولايات المتحدة، وهو رقم يثير أسئلة أخلاقية وقانونية حادّة.

الطفل المولود اليوم هو في الواقع توأم زمني لأخته التي وُلدت في التسعينيات، وتفصله عنها ثلاثة عقود تقريباً. ورغم الجدل حول تأثير التخزين الطويل على صلاحية الأجنة، إلا أن كثيراً من الأبحاث، بما فيها دراسة صينية عام 2022، تشير إلى أن الصحة العامة للأطفال المولودين لا تتأثّر بشكل واضح.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
ياسين: نحن نتطلع لقانون استقلالية القضاء الذي أعدته وزارة العدل والذي يجب أن يبصر النور من هذا المجلس
lebanon 24
02/08/2025 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: لاعب عربي يعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت أكثر من 30 عامًا
lebanon 24
02/08/2025 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة منذ نحو 30 عاماً!
lebanon 24
02/08/2025 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع الشفاء في غزة: وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والجوع والإجمالي يصل لـ 134
lebanon 24
02/08/2025 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:40 | 2025-08-02
04:47 | 2025-08-02
03:00 | 2025-08-02
02:17 | 2025-08-02
02:00 | 2025-08-02
02:00 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24