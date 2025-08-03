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متفرقات
الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث وسيارتها الخاصة للبيع… والسعر بالملايين!
Lebanon 24
03-08-2025
|
08:15
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قرر الملك
تشارلز الثالث
بيع المروحية الفاخرة التي استخدمتها والدته الراحلة،
الملكة إليزابيث الثانية
، في خطوة تهدف إلى تحديث أسطول
العائلة المالكة
بوسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة.
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المروحية المعروضة للبيع من طراز سيكورسكي S-76C تعود لعام 2009، ويُتوقع أن تُباع بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني. وتتميز بلونها الأحمر وتصميمها الداخلي الفاخر، الذي يضم مقاعد جلدية رمادية، وسجادة زرقاء أنيقة، وساعة خشبية، ورفوفًا للمجلات، إلى جانب نوافذ ملونة تضفي لمسة راقية على المقصورة.
ووفقًا لصحيفة
ديلي
ميل، فإن القرار يأتي في إطار خطة لاستبدال المروحية بطائرتين حديثتين من طراز AgustaWestland AW139، تعملان بنسبة 50% من وقود الطيران المستدام، وتُقدّر تكلفة الواحدة منهما بـ8.5 مليون جنيه إسترليني.
وقد استخدمت
الملكة إليزابيث
هذه المروحية في عدد من رحلاتها الخاصة، من بينها رحلة بين ساندرينغهام وقصر
وندسور
قبل أشهر من وفاتها.
كما سيتم عرض سيارة "رانج
روفر
" الشخصية للملكة، التي استخدمتها بين عامي 2006 و2008، في مزاد علني. وتتميز السيارة بزخارف فريدة على شكل كلب "لابرادور" يحمل طائر "طيهوج"، ومزايا إضافية مثل عتبات جانبية، وواقيات طين، وحاجز مخصص للكلاب الملكية، بالإضافة إلى تجهيزات أمنية خاصة.
ورغم قطعها لمسافة 120 ألف ميل، إلا أن السيارة ما زالت توصف بأنها "بحالة مثالية".
(ديلي ميل)
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