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منوعات
كان في طريقه لارتكاب جريمة مروعة.. وملابسه الشتوية في "عز الصيف" فضحته
Lebanon 24
04-08-2025
|
10:15
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أوقفت الشرطة
التركية
شاباً أثار الشكوك بسبب ملابسه الشتوية الكاملة في فصل الصيف، قبل أن يتضح لهم أنه كان في طريقه لتنفيذ جريمة مروعة.
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وشكَّت دورية الشرطة في ولاية أضنة بجنوب
تركيا
، بالشاب الذي كان يرتدي معطفاً وقفازات يدوية ويضع خوذة واقية لرأسه، بينما بلغت الحرارة 35 درجة مئوية.
وكان
محمد على
دراجة نارية برفقة شاب آخر، لكنهما لم يمتثلا لأمر التوقف، فطاردتهما الشرطة حتى أوقفتهما بالقوة.
وكانت المفاجأة أن محمد يحمل مسدساً مزوداً بالرصاص وغير مرخص، ويرتدي طبقتين من الملابس كان ينوي التخلي عن إحداهما بعد ارتكاب جريمته، بهدف تضليل الشرطة.
وكشفت التحقيقات، أن محمد كان في طريقه إلى منزل حبيبته بهدف إطلاق النار على عائلتها بسبب منعه من الارتباط بابنتهم.
وأظهرت صور نشرتها الشرطة للشاب، ملابسه السميكة التي قادت الشرطة للشك فيه وتوقيفه قبل ارتكاب جريمة مروعة بحق عدة أشخاص.
وأحالت الشرطة الشاب إلى المحاكمة، بينما أطلقت سراح صديقه بعد أن اكتفت بتغريمه بسبب قيادة دراجة نارية دون لوحة ترخيص.
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