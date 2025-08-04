أوزون غول.. "لؤلؤة طرابزون" التي تخطف قلوب السياح العرب!

Advertisement

في قلب وتحديدًا في ولاية طرابزون، تواصل بحيرة أوزون غول سحرها على السياح، خاصة من العالم العربي، حيث استقبلت نحو 115 ألف زائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.تتميز أوزون غول بطبيعتها الساحرة، وغاباتها الكثيفة، ومناخها المعتدل (24 درجة صيفًا)، ما يجعلها ملاذًا مثاليًا للهروب من حر الصيف العربي. وتستقطب الزوار من ، ، قطر، ، ، وأذربيجان، إضافة إلى عدد كبير من المقيمين في .المنطقة ليست فقط جمالًا طبيعيًا، بل تقدم باقة من الأنشطة السياحية المتنوعة، مثل الطيران الشراعي، قيادة مركبات الدفع الرباعي، والمشي في ممرات الغابات الهادئة. كما أن الضيافة والرقابة الصارمة على الأسعار تعزز من رضا الزوار.رغم التوترات الإقليمية، شهدت أوزون غول ارتفاعًا في معدلات الحجوزات بنسبة 70-80%، ويأمل مسؤولو السياحة في المنطقة أن يتواصل الإقبال حتى نهاية العام.ببساطة، أوزون غول ليست مجرد وجهة سياحية.. إنها تجربة لا تُنسى وسط الطبيعة والضيافة!