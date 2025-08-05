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بشكل مفاجئ.. شاب يكتشف تريليونات في حساب والدته المتوفاة

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:05
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في حادثة غريبة من نوعها هزّت بلدة دانكور في نويدا الكبرى، اكتشف شاب هندي يُدعى ديباك (19 عامًا) أن حساب والدته الراحلة يحتوي على مبلغ خيالي تجاوز 1.13 تريليون روبية، ما يعادل مئات مليارات الدولارات، في واقعة أثارت ذهول السلطات والشارع المحلي.
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الوالدة، غاياتري ديفي، كانت قد توفيت قبل نحو شهرين، لكن ديباك واصل إدارة حسابها في بنك كوتاك ماهيندرا دون تغيير الوضع القانوني. ومع حلول مساء الأحد 3 أغسطس، تلقى رسالة نصية من البنك تُظهر رقماً فلكياً في كشف الحساب، ما دفعه إلى طلب مساعدة أصدقائه لعدّ الأصفار التي بدت بلا نهاية.

في اليوم التالي، قصد ديباك فرع البنك للتأكد من الأمر، فصُدم مسؤولو البنك بدورهم بالرصيد الظاهر. وسرعان ما تم تجميد الحساب وإبلاغ دائرة ضريبة الدخل الهندية لفتح تحقيق فوري في المعاملة المشبوهة.

حتى اللحظة، لم يُحدَّد مصدر هذه الأموال، لكن التحقيقات تدور حول ثلاث فرضيات: خلل فني داخلي، خطأ مصرفي جسيم، أو عملية غسيل أموال على نطاق غير مسبوق.

ويجري تدقيق شامل في جميع معاملات الحساب، فيما يُجري البنك مراجعة داخلية لأنظمة التحويل الآلي تحسبًا لوجود خلل في البرمجيات.
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