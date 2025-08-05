بشكل مفاجئ.. شاب يكتشف تريليونات في حساب والدته المتوفاة

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الوالدة، غاياتري ، كانت قد توفيت قبل نحو شهرين، لكن ديباك واصل إدارة حسابها في بنك كوتاك دون تغيير الوضع القانوني. ومع حلول مساء الأحد 3 ، تلقى رسالة نصية من البنك تُظهر رقماً فلكياً في ، ما دفعه إلى طلب مساعدة أصدقائه لعدّ الأصفار التي بدت بلا نهاية.في اليوم التالي، قصد ديباك فرع البنك للتأكد من الأمر، فصُدم مسؤولو البنك بدورهم بالرصيد . وسرعان ما تم تجميد الحساب وإبلاغ دائرة ضريبة الدخل لفتح تحقيق فوري في المعاملة المشبوهة.حتى اللحظة، لم يُحدَّد مصدر هذه الأموال، لكن التحقيقات تدور حول ثلاث فرضيات: خلل فني داخلي، خطأ مصرفي جسيم، أو عملية غسيل أموال على نطاق غير مسبوق.ويجري تدقيق شامل في جميع معاملات الحساب، فيما يُجري البنك مراجعة داخلية لأنظمة التحويل الآلي تحسبًا لوجود خلل في البرمجيات.