إعدام 200 تمساح في إسرائيل

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أعدمت السلطات نحو 200 تمساح في مزرعة مهجورة بمنطقة فصايل بالأغوار من الإهمال وعدم إطعامها، ما دفعها إلى أكل بعضها وتهديد سلامة السكان. وبحسب صحيفة " هايوم"، نُفّذت العملية من قبل بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق، وبتوصية من أطباء بيطريين وخبراء، بعد محاولات فاشلة لإيجاد بدائل.وتأسست المزرعة في التسعينيات كوجهة سياحية ثم أُغلقت خلال الانتفاضة الثانية.