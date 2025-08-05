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منوعات
إعدام 200 تمساح في إسرائيل
Lebanon 24
05-08-2025
|
10:40
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أعدمت السلطات
الإسرائيلية
نحو 200 تمساح في مزرعة مهجورة بمنطقة فصايل بالأغوار
بعد سنوات
من الإهمال وعدم إطعامها، ما دفعها إلى أكل بعضها وتهديد سلامة السكان. وبحسب صحيفة "
إسرائيل
هايوم"، نُفّذت العملية من قبل
الإدارة المدنية
بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق، وبتوصية من أطباء بيطريين وخبراء، بعد محاولات فاشلة لإيجاد بدائل.
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وتأسست المزرعة في التسعينيات كوجهة سياحية ثم أُغلقت خلال الانتفاضة الثانية.
ورغم محاولة المالك مواصلة التربية لأغراض تجارية مثل الجلود واللحوم، إلا أن تشريعاً صدر عام 2013 حظر ذلك وصنّف التماسيح كأنواع محمية، فتوقّف النشاط بالكامل.
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