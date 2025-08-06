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منوعات
في هذه الدولة... أرانب روبوتية للقضاء على الثعابين الضخمة المفترسة!
Lebanon 24
06-08-2025
|
03:35
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بدأ العلماء في
ولاية فلوريدا
الأميركية باستخدام أرانب روبوتية يتم التحكم بها عن بُعد لجذب الثعابين الضخمة من نوع البورمي، التي تشكل تهديدًا كبيرًا للنظام البيئي في منطقة "إيفرغليدز" جنوب الولاية.
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تعد الثعابين البورمية من الأنواع الأكثر تحديًا في التتبع والقبض عليها، حيث تهاجم الطيور والحيوانات والثدييات الأخرى.
لكن الأرانب الآلية الجديدة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، صُممت خصيصًا لمحاكاة الأرانب البرية، التي تمثل فريسة مفضلة لهذه الثعابين، بهدف جذبها من مخابئها وتسهيل اصطيادها.
وفي إطار برنامج "
القضاء
على الثعابين"، تعاون علماء من
جامعة فلوريدا
وهيئة
إدارة المياه
في جنوب
فلوريدا
لتفكيك 40 لعبة أرنب محشوة، واستبدال الحشو بمكونات إلكترونية مقاومة للماء والرطوبة.
كما تم تزويد هذه الأرانب بكاميرات، ومصادر حرارة، وروائح خاصة، بهدف محاكاة الفريسة الحقيقية وجذب الثعابين إليها.
بمجرد رصد وجود ثعبان عبر الكاميرات، يتم إرسال فريق متخصص إلى الموقع للتعامل مع الثعبان، حيث يتم قتله بشكل إنساني حفاظا على التوازن البيئي.
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