Advertisement

منوعات

على متن يخت.. العثور على عارضة أزياء متوفاة

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1401894-638901864241095075.png
Doc-P-1401894-638901864241095075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر على مارثا نولان أوسلاتارا، عارضة الأزياء ومصممة ملابس السباحة الأيرلندية البالغة من العمر 33 عامًا، جثة هامدة على متن يخت راسٍ في نادي مونتاوك لليخوت في منتجع هامبتونز الفاخر، في ولاية نيويورك الأميركية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 5 آب.
Advertisement

وأكدت شرطة مدينة إيست هامبتون أن عناصرها استجابوا لاتصال طارئ عبر الرقم 911 يفيد بوجود "امرأة فاقدة للوعي" على متن قارب في المرسى. ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي التي قام بها شهود عيان، أعلن عناصر الإسعاف وفاة الشابة في مكان الحادث.

وبحسب بيان رسمي صادر عن شرطة مقاطعة سوفولك، فإن تشريح الجثة الذي أجري في اليومين التاليين لم يُظهر أي علامات تدل على تعرض مارثا لعنف جسدي، بينما يستمر تحقيق مشترك بين الشرطة ومكتب الطب الشرعي لكشف ملابسات الوفاة وأسبابها.

وكان شهود في نادي اليخوت قد أفادوا بسماع صرخات في وقت متأخر من مساء الإثنين، ما أثار حالة من الاستنفار في محيط المرسى. وقال أحد أعضاء النادي لصحيفة نيويورك بوست: "مارثا كانت محبوبة ودائمة الابتسام. ستُثار الكثير من الأسئلة حول ما حصل".
مواضيع ذات صلة
عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟
lebanon 24
07/08/2025 20:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو قديم لسيرين عبد النور ينتشر.. شاهدوا عندما كانت عارضة أزياء (فيديو)
lebanon 24
07/08/2025 20:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عارضة أزياء "حسناء" تشارك لأول مرة في بطولة رياضية.. شاهدوا صورها
lebanon 24
07/08/2025 20:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ10 سنوات... عارضة أزياء شهيرة تتزوّح من حبيبها لاعب كرة القدم (صور)
lebanon 24
07/08/2025 20:22:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:45 | 2025-08-07
09:09 | 2025-08-07
07:16 | 2025-08-07
04:24 | 2025-08-07
03:36 | 2025-08-07
01:53 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24