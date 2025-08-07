على متن يخت.. العثور على عارضة أزياء متوفاة

Advertisement

عُثر على مارثا نولان أوسلاتارا، عارضة الأزياء ومصممة ملابس السباحة البالغة من العمر 33 عامًا، جثة هامدة على متن يخت راسٍ في نادي مونتاوك لليخوت في منتجع هامبتونز الفاخر، في الأميركية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 5 آب.وأكدت شرطة مدينة إيست هامبتون أن عناصرها استجابوا لاتصال طارئ عبر الرقم 911 يفيد بوجود "امرأة فاقدة للوعي" على متن قارب في المرسى. ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي التي قام بها شهود ، أعلن عناصر الإسعاف وفاة الشابة في مكان الحادث.وبحسب بيان رسمي صادر عن ، فإن تشريح الجثة الذي أجري في اليومين التاليين لم يُظهر أي علامات تدل على تعرض مارثا لعنف جسدي، بينما يستمر تحقيق مشترك بين الشرطة ومكتب لكشف ملابسات الوفاة وأسبابها.وكان شهود في نادي اليخوت قد أفادوا بسماع صرخات في وقت متأخر من مساء الإثنين، ما أثار حالة من الاستنفار في محيط المرسى. وقال أحد أعضاء النادي لصحيفة بوست: "مارثا كانت محبوبة ودائمة الابتسام. ستُثار الكثير من الأسئلة حول ما حصل".