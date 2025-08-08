داخل صوف الأغنام.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 400 ألف حبة كبتاغون!

Advertisement

في واحدة من أغرب محاولات تهريب المخدرات، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) إحباط تهريب 406,395 حبة إمفيتامين مخدر (كبتاغون)، كانت مخبأة بطريقة غير مألوفة داخل صوف أغنام واردة إلى عبر منفذ الحديثة.وذكرت الهيئة أن العملية بدأت بالاشتباه في إرسالية واردة، ليتبيّن بعد الفحص باستخدام التقنيات الأمنية المتقدمة والوسائل الحية وجود الحبوب المخدرة مخبأة بإحكام داخل الفرو.وبالتنسيق الفوري مع ، تم القبض على ثلاثة أشخاص داخل المملكة يُشتبه في تورطهم بمحاولة استلام الكمية المضبوطة.وأكدت زاتكا في بيانها استمرارها في تشديد الرقابة الجمركية والوقوف بالمرصاد أمام أي محاولة تهريب، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على السرية التامة، ومنح مكافآت مالية للمُبلّغين في حال صحة المعلومات.