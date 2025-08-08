29
داخل صوف الأغنام.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 400 ألف حبة كبتاغون!
Lebanon 24
08-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واحدة من أغرب محاولات تهريب المخدرات، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية
(زاتكا) إحباط تهريب 406,395 حبة إمفيتامين مخدر (كبتاغون)، كانت مخبأة بطريقة غير مألوفة داخل صوف أغنام واردة إلى
المملكة
عبر منفذ الحديثة.
وذكرت الهيئة أن العملية بدأت بالاشتباه في إرسالية واردة، ليتبيّن بعد الفحص باستخدام التقنيات الأمنية المتقدمة والوسائل الحية وجود الحبوب المخدرة مخبأة بإحكام داخل الفرو.
وبالتنسيق الفوري مع
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
، تم القبض على ثلاثة أشخاص داخل المملكة يُشتبه في تورطهم بمحاولة استلام الكمية المضبوطة.
وأكدت زاتكا في بيانها استمرارها في تشديد الرقابة الجمركية والوقوف بالمرصاد أمام أي محاولة تهريب، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني المخصص، مع التأكيد على السرية التامة، ومنح مكافآت مالية للمُبلّغين في حال صحة المعلومات.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات الأمنية التي تستهدف شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وتبرز مدى تطور محاولات التهريب، في مقابل يقظة وجهوزية الأجهزة السعودية.
