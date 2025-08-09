منطاد هوائي يرتطم بسقف مدرسة ابتدائية.. هل من إصابات؟



Advertisement

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الحادث صباح أمس الجمعة أثناء محاولة المنطاد الهبوط في الساعة 7:11 صباحا. خلال فعاليات مهرجان الدولي للمناطيد، وقع حادث اصطدم منطاد هوائي بسقف واحة كونوت الابتدائية في مدينة بريستول .وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الحادث صباح أمس الجمعة أثناء محاولة المنطاد الهبوط في الساعة 7:11 صباحا.

وكشفت لقطات مصورة المنطاد وهو يحلق على ارتفاع منخفض بشكل خطير قبل أن يرتطم بسقف المدرسة، مما تسبب في أضرار طفيفة للقرميد.



وأفاد شهود بأن سلة المنطاد بدأت بالميلان أثناء محاولة الطاقم استعادة الارتفاع، مما أثار مخاوف من سقوط الركاب. إلا أن المنطاد تمكن من استعادة توازنه والتحليق مرة أخرى قبل أن يهبط بأمان في ملعب المدرسة.



وأكد المنظمون أن الحادث وقع أثناء مرحلة الهبوط، وأنه لم ترد أي إصابات بشرية، خاصة أن المدرسة كانت شاغرة تقريبا بسبب .



يأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تحطم منطاد هوائي في أسفر عن مقتل 8 أشخاص في حزيران الماضي، مما أثار مخاوف بشأن سلامة رحلات المناطيد.(روسيا اليوم)