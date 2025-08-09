Advertisement

منوعات

منطاد هوائي يرتطم بسقف مدرسة ابتدائية.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 01:00
خلال فعاليات مهرجان بريستول الدولي للمناطيد، وقع حادث اصطدم منطاد هوائي بسقف أكاديمية واحة كونوت الابتدائية في مدينة بريستول البريطانية.  
وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الحادث صباح أمس الجمعة أثناء محاولة المنطاد الهبوط في الساعة 7:11 صباحا. 
 
 
 
 
وكشفت لقطات مصورة المنطاد وهو يحلق على ارتفاع منخفض بشكل خطير قبل أن يرتطم بسقف المدرسة، مما تسبب في أضرار طفيفة للقرميد. 

وأفاد شهود عيان بأن سلة المنطاد بدأت بالميلان أثناء محاولة الطاقم استعادة الارتفاع، مما أثار مخاوف من سقوط الركاب. إلا أن المنطاد تمكن من استعادة توازنه والتحليق مرة أخرى قبل أن يهبط بأمان في ملعب المدرسة. 

وأكد المنظمون أن الحادث وقع أثناء مرحلة الهبوط، وأنه لم ترد أي إصابات بشرية، خاصة أن المدرسة كانت شاغرة تقريبا بسبب العطلة الصيفية

يأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تحطم منطاد هوائي في البرازيل أسفر عن مقتل 8 أشخاص في حزيران الماضي، مما أثار مخاوف بشأن سلامة رحلات المناطيد.(روسيا اليوم)
 
