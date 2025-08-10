حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته

Advertisement

لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في مصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت المختصة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بطفل في ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن قطار اصطدم بطفل يبلغ من العمر 11 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)