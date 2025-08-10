Advertisement

منوعات

حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:17
لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في مصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بطفل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن قطار اصطدم بطفل يبلغ من العمر 11 سنة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
