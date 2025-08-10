Advertisement

منوعات

حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:35
A-
A+

Doc-P-1403109-638904455993009058.jpg
Doc-P-1403109-638904455993009058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أثارت وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ولاية أريزونا الأميركية ردود فعل واسعة، بعد أن كشف تقرير للشرطة أن الطفل تريغ، ابن المؤثرة الشهيرة على تيك توك إميلي كايزر، غرق في مسبح العائلة أثناء انشغال والده بمشاهدة مباراة كرة سلة.

Advertisement

وجاء في التحقيقات أن إميلي كايزر خرجت مع أصدقائها في يوم الحادث بشهر مايو، تاركة الأطفال تحت رعاية زوجها برادي كايزر، الذي كان مسؤولاً عن العناية بتريغ وابنهما الرضيع. برادي أكد أنه أطعم الأطفال ثم جلس لمتابعة مباراة في دوري NBA، ووضع رهاناً ربح منه مبلغاً مالياً.

وفي حوالي الساعة 6:41 مساءً، اتصل برادي بالطوارئ وأبلغ بفقدان أثر تريغ لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل أن يجده في المسبح. لكن كاميرات المراقبة بينت أن الطفل تُرك دون مراقبة لما لا يقل عن 9 دقائق، وأوضحت أن الطفل لم يدخل المسبح عمداً، بل تعثر وسقط أثناء اللعب بكرسي مطاطي قابل للنفخ. 

وادعى برادي أنه كان جالسًا على كرسي يطل على الفناء الخلفي، لكن الفيديو أظهر خلاف ذلك، وخلصت الشرطة إلى أن برادي لم يكن على علم بما يفعله تريغ، وأن أي إجراء احترازي كان يمكن أن يمنع الحادث.


ورغم توصية الشرطة بتوجيه تهمة الإساءة إلى الطفل، رفض مكتب الادعاء في مقاطعة ماريكوبا توجيه اتهامات، بحجة عدم كفاية الأدلة للإدانة.


كما وافقت المحكمة لاحقًا على طلب إميلي كايزر بحجب جزء من التقرير، تجنبًا لاستغلال تفاصيل الحادث من قبل مستخدمي الإنترنت، لا سيما عبر الذكاء الاصطناعي لإعادة تمثيل الواقعة.
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 18:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة ملاكم شهير بعد ساعات من خسارته نزالًا احترافيًا (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 18:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 18:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حاملة العلم اللبناني.. رسالة مؤثرة من ممثلة سورية شهيرة (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 18:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:24 | 2025-08-10
03:46 | 2025-08-10
01:29 | 2025-08-10
01:17 | 2025-08-10
23:42 | 2025-08-09
23:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24