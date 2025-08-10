حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)

أثارت وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ولاية أريزونا الأميركية ردود فعل واسعة، بعد أن كشف تقرير للشرطة أن الطفل تريغ، ابن المؤثرة الشهيرة على تيك توك إميلي كايزر، غرق في مسبح العائلة أثناء انشغال والده بمشاهدة مباراة كرة سلة.
وجاء في التحقيقات أن إميلي كايزر خرجت مع أصدقائها في يوم الحادث بشهر مايو، تاركة الأطفال تحت رعاية زوجها برادي كايزر، الذي كان مسؤولاً عن العناية بتريغ وابنهما الرضيع. برادي أكد أنه أطعم الأطفال ثم جلس لمتابعة مباراة في دوري NBA، ووضع رهاناً ربح منه مبلغاً مالياً.
وفي حوالي الساعة 6:41 مساءً، اتصل برادي بالطوارئ وأبلغ بفقدان أثر تريغ لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل أن يجده في المسبح. لكن كاميرات المراقبة بينت أن الطفل تُرك دون مراقبة لما لا يقل عن 9 دقائق، وأوضحت أن الطفل لم يدخل المسبح عمداً، بل تعثر وسقط أثناء اللعب بكرسي مطاطي قابل للنفخ.