حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)

أثارت وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ولاية الأميركية ردود فعل واسعة، بعد أن كشف تقرير للشرطة أن الطفل تريغ، ابن المؤثرة الشهيرة على تيك توك إميلي ، غرق في مسبح العائلة أثناء انشغال والده بمشاهدة مباراة كرة سلة.

وجاء في التحقيقات أن إميلي كايزر خرجت مع أصدقائها في يوم الحادث بشهر ، تاركة الأطفال تحت رعاية زوجها برادي كايزر، الذي كان مسؤولاً عن العناية بتريغ وابنهما الرضيع. برادي أكد أنه أطعم الأطفال ثم جلس لمتابعة مباراة في NBA، ووضع رهاناً ربح منه مبلغاً مالياً.

وفي حوالي الساعة 6:41 مساءً، اتصل برادي بالطوارئ وأبلغ بفقدان أثر تريغ لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل أن يجده في المسبح. لكن كاميرات المراقبة بينت أن الطفل تُرك دون مراقبة لما لا يقل عن 9 دقائق، وأوضحت أن الطفل لم يدخل المسبح عمداً، بل تعثر وسقط أثناء اللعب بكرسي مطاطي قابل للنفخ.

وادعى برادي أنه كان جالسًا على كرسي يطل على الفناء الخلفي، لكن الفيديو أظهر خلاف ذلك، وخلصت الشرطة إلى أن برادي لم يكن على علم بما يفعله تريغ، وأن أي إجراء احترازي كان يمكن أن يمنع الحادث.





ورغم توصية الشرطة بتوجيه تهمة الإساءة إلى الطفل، رفض في مقاطعة ماريكوبا توجيه اتهامات، بحجة عدم كفاية الأدلة للإدانة.





كما وافقت المحكمة لاحقًا على طلب إميلي كايزر بحجب جزء من التقرير، تجنبًا لاستغلال تفاصيل الحادث من قبل مستخدمي الإنترنت، لا سيما عبر لإعادة تمثيل الواقعة.