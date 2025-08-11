30
متفرقات
في بنسلفانيا.. قتيل وجرحى في انفجار في مصنع للفحم!
Lebanon 24
11-08-2025
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع انفجار الإثنين، في مصنع لإنتاج الفحم في بنسلفانيا، متسببا بمقتل شخص وفقدان اثنين وسقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
وقع انفجار، الإثنين، في مصنع "كليرتون كوك ووركس" الذي تملكه شركة "يو اس ستيل"، وهو مصنع لإنتاج الفحم في بنسلفانيا، ويبعد حوالى 25 كلم من بيتسبورغ.
وأدى الحادث إلى مقتل شخص وفقدان إثنين وسقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
وقال جيمس
مادالينسكي الناطق باسم الشرطة في
مقاطعة أليغيني
لـ "فرانس برس": "ثمة شخصان في عداد المفقودين، وتلقى أفراد عديدون العلاج من إصابات، ولكن وضع هؤلاء
غير معروف
حتى الساعة"
وأضاف: "حتى الآن، يستطيع المسؤولون تأكيد حصول وفاة واحدة على صلة بهذا الحادث".
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي
ولم تتأكد "
وكالة فرانس برس
" من صحتها، عناصر إطفاء يحاولون إهماد حريق أمام مبنى صناعي متضرر وسط سحابة كثيفة من الدخان الأبيض.
كما ذكرت وسائل إعلام أن اشخاصا ما زالوا تحت الأنقاض.
