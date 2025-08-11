Advertisement

Lebanon 24
11-08-2025
الحمل
بداية جديدة مفعمة بالتفاؤل تبرز قدراتك الإبداعية. قد يحدث شيء شخصي يدفعك للظهور بثقة أكبر. مع تحرك عطارد المباشر في بيتك المهني، تزداد فرص النجاح في العمل.
الثور
يوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك، خاصة المتعلقة بالصحة والعادات المهنية. القمر يعزز التوازن بين العقل والجسد، مما يساعدك على اتخاذ قرارات حكيمة.
الجوزاء
تلوح في الأفق فرصة مهنية أو عائلية بعد فترة هدوء. حان الوقت لإظهار إنجازاتك للآخرين بثقة وحكمة.
السرطان
تسود حالة من التوازن في علاقاتك، لكنك قد تضطر لاتخاذ قرار مهم في مجال الشراكات أو التواصل. رغم بعض التحديات الفلكية، من المهم أن تكون واضحًا في تعبيرك.
الأسد
تحولات هادئة بدأت تصبح واضحة، مع لقاءات مهمة مع أشخاص مؤثرين. اقتران الزهرة والمشتري يفتح أمامك أبواب النمو العاطفي والمهني.
العذراء
مرحلة انتقالية تطوعية تدفعك نحو ما تطمح إليه. تأثير الكواكب يدعو للثقة والمجازفة المدروسة، خصوصًا في العلاقات والأفكار الجديدة.
الميزان
تبدأ علاقات جديدة وتصل إلى إلهام بعيد. قد يبرز مشروع يتعلق بالتعلم أو التدوين. القمر يشجعك على استكشاف فرص جديدة.
العقرب
أحد أقوى الأبراج اليوم بفضل انعكاس اقتران الزهرة والمشتري. تتركز اهتماماتك على الشراكات، العواطف، والجمال، مما يجعل يومك مميزًا.
القوس
القمر يدعم تواصلك الاجتماعي. تسير المشاريع والمشاركات الجماعية بسلاسة. الوقت مثالي لتبرز نفسك أمام الآخرين.
الجدي
نهاية فصل تعب وفرصة لإعادة شحن طاقتك من خلال الفن أو الروحانيات. مع عودة عطارد المباشرة، تزداد وضوح تواصلك، مع التركيز على الذات.
الدلو
طاقة قوية في المجال المهني تساعدك على إنجاز ما بدأته. تصحيح المسار عبر عطارد يفتح أمامك فضاء جديد للتواصل.
الحوت
تلوح فرص مالية ومهنية جديدة في الأفق. اليوم مناسب للدخول في شراكات أو استثمارات مربحة.
