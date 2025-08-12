Advertisement

منوعات

مقيدة ومثقلة بالصخور... العثور عن جثة ملكة جمال في قاع البحر

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1403798-638906073972560330.jpeg
Doc-P-1403798-638906073972560330.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عُثر في الفلبين على جثة ملكة الجمال السابقة أكوين أرادازا، البالغة من العمر 35 عامًا، في قاع البحر وهي مقيدة ومثقلة بالصخور، بعد أيام من اختطافها على يد عصابة مسلحة.

وأفادت الشرطة أن الضحية شوهدت للمرة الأخيرة في 31 يوليو الماضي عبر كاميرات المراقبة، أثناء اقتيادها من قبل ثلاثة رجال مسلحين داخل سيارة سوداء أثناء تسوقها في مدينة أورموك.
Advertisement

وفي 4 آب الجاري، أبلغ صيادون محليون عن العثور على جثة متحللة تطفو قبالة سواحل قرية بارانجاي 99-ديت بمدينة تاكلوبان.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، أظهرت المعاينة أن الجثة كانت عارية، ومقيدة اليدين والقدمين، مع قفل دراجة حول العنق، وملفوفة الأعين والفم بقطعة قماش سوداء وشريط لاصق، إضافة إلى أكياس مربوطة بالجسم لزيادة الوزن.

وأكدت السلطات أن الجثة تعود للضحية المفقودة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتعقب المشتبه بهم الذين فروا باتجاه إقليم ليتي عقب عملية الاختطاف. وأوضحت الشرطة أن تأخر البلاغ عن الحادث حال دون إمكانية اعتراض السيارة التي أقلّت الضحية.

وتجدر الإشارة إلى أن أكوين وهي أم لثلاثة أطفال.
مواضيع ذات صلة
أطلت على البحر ببطن منتفخ.. ملكة جمال لبنان السابقة تكشف عن حملها بمولودها الأول (صور)
lebanon 24
12/08/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة الطفلة مريم بعد غرقها في البحر
lebanon 24
12/08/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تخطف الأنظار.. أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
lebanon 24
12/08/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال جزائرية تتزوج من رجل أعمال لبناني بأجواء فخمة وتُشعل جدلاً واسعا (فيديو)
lebanon 24
12/08/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
23:31 | 2025-08-11
23:00 | 2025-08-11
23:00 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24