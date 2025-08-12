33
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
منوعات
مقيدة ومثقلة بالصخور... العثور عن جثة ملكة جمال في قاع البحر
Lebanon 24
12-08-2025
|
07:54
عُثر في الفلبين على جثة ملكة الجمال السابقة أكوين أرادازا، البالغة من العمر 35 عامًا، في قاع البحر وهي مقيدة ومثقلة بالصخور، بعد أيام من اختطافها على يد عصابة مسلحة.
وأفادت الشرطة أن الضحية شوهدت للمرة الأخيرة في 31 يوليو الماضي عبر كاميرات المراقبة، أثناء اقتيادها من قبل ثلاثة رجال مسلحين داخل سيارة سوداء أثناء تسوقها في مدينة أورموك.
وفي 4 آب الجاري، أبلغ صيادون محليون عن العثور على جثة متحللة تطفو قبالة سواحل قرية بارانجاي 99-ديت بمدينة
تاكلوبان
.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، أظهرت المعاينة أن الجثة كانت عارية، ومقيدة اليدين والقدمين، مع قفل دراجة حول العنق، وملفوفة الأعين والفم بقطعة قماش سوداء وشريط لاصق، إضافة إلى أكياس مربوطة بالجسم لزيادة الوزن.
وأكدت السلطات أن الجثة تعود للضحية المفقودة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لتعقب المشتبه بهم الذين فروا باتجاه إقليم ليتي عقب عملية الاختطاف. وأوضحت الشرطة أن تأخر البلاغ عن الحادث حال دون إمكانية اعتراض السيارة التي أقلّت الضحية.
وتجدر الإشارة إلى أن أكوين وهي أم لثلاثة أطفال.
