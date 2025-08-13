في دولة عربية.. انتحل صفة طبيبة وهذا ما فعله

Advertisement

أصدرت محكمة "صيرة الابتدائية" في عدن باليمن، حكمها بالسجن 3 سنوات ونصف على يمني انتحل صفة طبيبة أمراض جلدية ودبلوماسية بريطانية.وترأس الجلسة القاضي السمان حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم "أدهم فيصل خليل" بارتكاب جريمة استعمال محررات مزورة والاحتيال، حيث تبدأ العقوبة من تاريخ اعتقاله، مع احتساب سنة ونصف من فترة حبسه في ماليزيا.وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم في مطار عدن الدولي، أبريل 2023، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية، بالإضافة إلى ممارسته مهنة الطب في ماليزيا بوثائق مزورة.ومن بين الاتهامات كذلك ارتكابه عمليات ابتزاز نساء وطلاب يمنيين، وتزوير مستندات رسمية بأسماء مسؤولين في دول عدة، كما تمت إدانة المتهم أيضا في قضية استدراج ضحاياه بوعود أو فرص دراسية ووظيفية.وألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويضات مالية للمجني عليه "عارف عبدالرزاق أحمد دحوان"، شملت 20 ألف و3 ملايين يمني عن الأضرار المادية والمعنوية ونفقات التقاضي.وأشارت المحكمة إلى أنه لن يُفرج عن المتهم إلا بعد تقديم تعهد خطي بالامتناع عن ارتكاب أي جرائم مستقبلية، والالتزام بالقوانين والشريعة والآداب العامة.ووفقًا لتقارير صحفية محلية، يُعتقد أن عدد ضحايا المتهم قد يتجاوز 50 شخصًا في اليمن وماليزيا ودول عربية، معظمهم من النساء والطلاب الباحثين عن فرص علاجية أو دراسية.(إرم نيوز)