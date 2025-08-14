Advertisement

"أرانب زومبي" تُثير الذعر في أميركا.. أصيبت بفيروس فهل ينتقل إلى الإنسان؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 01:12
شوهدت أرانب مؤخرا في مدينة فورت كولينز في ولاية كولورادو الأميركية مصابة بفيروس يُعرف باسم فيروس شوب الحليمي، وهو في الغالب غير ضار، ويسبب نموا يبرز من وجوهها مثل قرون متضخمة.
وأثارت الصور المنتشرة لهذه الأرانب موجة من الألقاب الساخرة، منها "أرانب فرانكشتاين"، و"الأرانب الشيطانية"، و"أرانب الزومبي"، لكن هذه الإصابة ليست جديدة، إذ ألهم الفيروس أساطير قديمة، وأسهم في أبحاث علمية قبل نحو 100 عام.

ويُعتقد أن الفيروس كان وراء أسطورة الـ"جاكالوب" في أميركا الشمالية منذ قرون، وهي تحكي عن أرنب له قرون أو قرون غزلان، إلى جانب أشكال أخرى من الحيوانات.

كما ساعد المرض العلماء على فهم العلاقة بين الفيروسات والسرطان، مثل فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب سرطان عنق الرحم.

وسُمي الفيروس على اسم الدكتور ريتشارد شوب، أستاذ في جامعة روكفلر، الذي اكتشف المرض لدى الأرانب قطنية الذيل في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبدأت أخبار ظهور هذه الأرانب في فورت كولينز، الواقعة على بعد 105 كيلومترات شمال دنفر، بالانتشار بعدما بدأ السكان بمشاهدتها والتقاط الصور لها.

وقالت كارا فان هووس، المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو، أمس الأربعاء، لوكالة أسوشيتد برس إن الهيئة تلقت بلاغات عن الأرانب التي شوهدت في فورت كولينز، لكنها أوضحت أن رؤية أرانب مصابة بهذا الفيروس أمر غير نادر، خصوصا في الصيف، حين تنشط البراغيث والقراد التي تنقل العدوى.

وأضافت أن الفيروس ينتقل بين الأرانب، لكنه لا يصيب أنواعًا أخرى، بما في ذلك البشر والحيوانات الأليفة. (سكاي نيوز)


