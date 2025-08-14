البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)

#خبر| تعامل وزارة الصحة مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بـ«الميثانول»، أسفرت عن 13 حالة وفاة، و51 حالة تطلبت غسيل كلوي عاجل، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي، منذ السبت، وجميعها من جنسيات آسيوية، وذلك ضمن تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية… pic.twitter.com/wof88HRSjV
— وزارة الصحة (@KUWAIT_MOH) August 13, 2025
