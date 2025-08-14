البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)

في حادثة مأسوية، توفي 13 شخصًا وأصيب العشرات في بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة تحتوي على الميثانول، وأغلب الضحايا من الوافدين الآسيويين.



وقالت في بيان، إنها تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بـ (الميثانول)، أسفرت عن 13 حالة وفاة.

#خبر| تعامل مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بـ«الميثانول»، أسفرت عن 13 حالة وفاة، و51 حالة تطلبت غسيل كلوي عاجل، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي، منذ السبت، وجميعها من جنسيات آسيوية، وذلك ضمن تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية…

وأضافت الوزارة أن 51 حالة تطلبت غسيلًا كلويًّا عاجلًا، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي.



وأوضحت أن الحادثة بدأت يوم السبت الماضي، وأن جميع الضحايا المتوفين والمصابين بأعراض التسمم الكحولي، ينتمون لجنسيات آسيوية.(إرم نيوز)