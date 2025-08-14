Advertisement

البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:13
في حادثة مأسوية، توفي 13 شخصًا وأصيب العشرات في الكويت بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة تحتوي على الميثانول، وأغلب الضحايا من الوافدين الآسيويين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنها تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بـ (الميثانول)، أسفرت عن 13 حالة وفاة.
 
وأضافت الوزارة أن 51 حالة تطلبت غسيلًا كلويًّا عاجلًا، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي.

وأوضحت أن الحادثة بدأت يوم السبت الماضي، وأن جميع الضحايا المتوفين والمصابين بأعراض التسمم الكحولي، ينتمون لجنسيات آسيوية.(إرم نيوز)

