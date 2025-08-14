30
بعد وجبة مدرسية مجانية... تسمم جماعي يصيب 360 طالبًا!
Lebanon 24
14-08-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب أكثر من 360 شخصًا في بلدة سراجين بمقاطعة جاوة الوسطى في
إندونيسيا
بحالات إعياء، عقب تناولهم وجبة مدرسية مجانية، في أكبر حادثة تسمم غذائي تضرب برنامج الوجبات المجانية الذي أطلقه الرئيس
برابوو سوبيانتو
.
ومنذ انطلاق البرنامج في كانون الثاني الماضي، سُجّلت عدة حالات تسمم جماعي في مناطق متفرقة من الأرخبيل، أثرت مجتمعة على أكثر من ألف شخص.
وأوضح رئيس حكومة سراجين،
سيجيت
بامونجكاس، لوكالة "
رويترز
" أن 365 شخصًا تضرروا من الحادث، لافتًا إلى إرسال عينات الطعام للفحص المخبري، ومؤكدًا أن الحكومة ستتكفّل بنفقات العلاج عند الحاجة.
ويزدان ريدو أبي مانيو، طالب في الصف التاسع بمدرسة جيمولونج 1 الإعدادية، روى أنه استيقظ ليلًا بسبب آلام حادة في معدته، مصحوبة بصداع وإسهال، مشيرًا إلى أنه أدرك إصابته بالتسمم بعد أن شاهد منشورات لزملائه على
مواقع التواصل الاجتماعي
يعانون من الأعراض نفسها.
أما وجبة الغداء التي يُشتبه في تلوثها، فكانت تضم أرزًا بالكركم، وشرائح عجة، وطبقًا تقليديًا من فول الصويا المخمر، وسلطة خيار وخس، وشرائح تفاح، إضافة إلى علبة حليب، وقد تم إعدادها في مطبخ مركزي وتوزيعها على عدة مدارس.
