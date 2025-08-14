Advertisement

منوعات

بعد وجبة مدرسية مجانية... تسمم جماعي يصيب 360 طالبًا!

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1404829-638908144398803335.webp
Doc-P-1404829-638908144398803335.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب أكثر من 360 شخصًا في بلدة سراجين بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا بحالات إعياء، عقب تناولهم وجبة مدرسية مجانية، في أكبر حادثة تسمم غذائي تضرب برنامج الوجبات المجانية الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.
Advertisement


ومنذ انطلاق البرنامج في كانون الثاني الماضي، سُجّلت عدة حالات تسمم جماعي في مناطق متفرقة من الأرخبيل، أثرت مجتمعة على أكثر من ألف شخص.


وأوضح رئيس حكومة سراجين، سيجيت بامونجكاس، لوكالة "رويترز" أن 365 شخصًا تضرروا من الحادث، لافتًا إلى إرسال عينات الطعام للفحص المخبري، ومؤكدًا أن الحكومة ستتكفّل بنفقات العلاج عند الحاجة.


ويزدان ريدو أبي مانيو، طالب في الصف التاسع بمدرسة جيمولونج 1 الإعدادية، روى أنه استيقظ ليلًا بسبب آلام حادة في معدته، مصحوبة بصداع وإسهال، مشيرًا إلى أنه أدرك إصابته بالتسمم بعد أن شاهد منشورات لزملائه على مواقع التواصل الاجتماعي يعانون من الأعراض نفسها.


أما وجبة الغداء التي يُشتبه في تلوثها، فكانت تضم أرزًا بالكركم، وشرائح عجة، وطبقًا تقليديًا من فول الصويا المخمر، وسلطة خيار وخس، وشرائح تفاح، إضافة إلى علبة حليب، وقد تم إعدادها في مطبخ مركزي وتوزيعها على عدة مدارس.
مواضيع ذات صلة
البعض أصيب بالعمى.. 13 وفاة وحالات تسمم بسبب تناول مشروبات "مغشوشة"! (صورة)
lebanon 24
15/08/2025 03:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الصحة في بلدية صور نفت تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة
lebanon 24
15/08/2025 03:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
lebanon 24
15/08/2025 03:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
lebanon 24
15/08/2025 03:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:15 | 2025-08-14
12:03 | 2025-08-14
09:10 | 2025-08-14
06:37 | 2025-08-14
06:04 | 2025-08-14
03:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24