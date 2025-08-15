لم تكن تعلم أنها حامل.. امرأة تنجب ابنتها في المرحاض

Advertisement

هيلين، التي كانت تقيم مع زوجها وابنتهما في فندق بمدينة تورنتو في أيار الماضي، شعرت في منتصف الليل بآلام مفاجئة في البطن. وأثناء تواجدها في الحمام، سيطر عليها إحساس قوي بضرورة الدفع، لتجد نفسها ممسكة بطفلة حديثة الولادة.زوجها ، الذي استيقظ على صوت بكاء الرضيعة، صُدم برؤية زوجته تحمل المولودة، وسارع إلى الاتصال بخدمات الطوارئ التي حضرت خلال دقائق، ونقلت الأم والطفلة إلى المستشفى حيث تبين أنهما بصحة جيدة.هيلين أوضحت أنها لم تعانِ أي أعراض حمل، وظنت أن تغيرات جسدها مرتبطة بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، خاصة بعد عدة حالات إجهاض في السابق. وأشارت إلى أنها كانت تواصل ممارسة الرياضة بانتظام حتى موعد الولادة المفاجئ.العائلة أطلقت على المولودة اسم " "، ووصفت التجربة بأنها صادمة ومليئة بالمشاعر، لكنها في النهاية كانت “مفاجأة جميلة” جلبت لهم غامرة. (news18)