33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
36
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لم تكن تعلم أنها حامل.. امرأة تنجب ابنتها في المرحاض
Lebanon 24
15-08-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاجأت
البريطانية
هيلين
غرين
، البالغة من العمر 45 عامًا، بإنجاب طفلتها أثناء وجودها في دورة المياه خلال عطلة عائلية في
كندا
، دون أن تكون على علم مسبق بأنها حامل في شهرها التاسع.
Advertisement
هيلين، التي كانت تقيم مع زوجها وابنتهما في فندق بمدينة تورنتو في أيار الماضي، شعرت في منتصف الليل بآلام مفاجئة في البطن. وأثناء تواجدها في الحمام، سيطر عليها إحساس قوي بضرورة الدفع، لتجد نفسها ممسكة بطفلة حديثة الولادة.
زوجها
مايكل
، الذي استيقظ على صوت بكاء الرضيعة، صُدم برؤية زوجته تحمل المولودة، وسارع إلى الاتصال بخدمات الطوارئ التي حضرت خلال دقائق، ونقلت الأم والطفلة إلى المستشفى حيث تبين أنهما بصحة جيدة.
هيلين أوضحت أنها لم تعانِ أي أعراض حمل، وظنت أن تغيرات جسدها مرتبطة بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، خاصة بعد عدة حالات إجهاض في السابق. وأشارت إلى أنها كانت تواصل ممارسة الرياضة بانتظام حتى موعد الولادة المفاجئ.
العائلة أطلقت على المولودة اسم "
أوليفيا
"، ووصفت التجربة بأنها صادمة ومليئة بالمشاعر، لكنها في النهاية كانت “مفاجأة جميلة” جلبت لهم
سعادة
غامرة. (news18)
مواضيع ذات صلة
اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة واحدة في العالم
Lebanon 24
اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة واحدة في العالم
15/08/2025 13:45:58
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصين.. مكافأة مالية لكل من ينجب طفلا
Lebanon 24
في الصين.. مكافأة مالية لكل من ينجب طفلا
15/08/2025 13:45:58
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "لوفيغارو": المحكمة الوطنية الفرنسية تمنح اللجوء لأول مرة لامرأة من غزة وابنها القاصر
Lebanon 24
صحيفة "لوفيغارو": المحكمة الوطنية الفرنسية تمنح اللجوء لأول مرة لامرأة من غزة وابنها القاصر
15/08/2025 13:45:58
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
Lebanon 24
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
15/08/2025 13:45:58
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
Lebanon 24
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
06:29 | 2025-08-15
15/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عائليّة في بلد عربيّ... قتل والده بسبب والدته!
Lebanon 24
جريمة عائليّة في بلد عربيّ... قتل والده بسبب والدته!
05:16 | 2025-08-15
15/08/2025 05:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجر قالب الحلوى بوجهه
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجر قالب الحلوى بوجهه
03:55 | 2025-08-15
15/08/2025 03:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
Lebanon 24
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
02:38 | 2025-08-15
15/08/2025 02:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن انتابه الشكّ بمصداقية زوجته.. قتل ابنه بهذه الطريقة المروّعة
Lebanon 24
بعد أن انتابه الشكّ بمصداقية زوجته.. قتل ابنه بهذه الطريقة المروّعة
01:47 | 2025-08-15
15/08/2025 01:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
Lebanon 24
وظائف كثيرة ورواتب مغرية... هذه الاختصاصات الأكثر طلبًا في سوق العمل اللبناني
09:28 | 2025-08-14
14/08/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
Lebanon 24
رسائل لاريجاني.. بيروت ليست دمشق
10:00 | 2025-08-14
14/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:29 | 2025-08-15
صراخ وبكاء... إصابة 13 طفلاً في مدينة ملاهي
05:16 | 2025-08-15
جريمة عائليّة في بلد عربيّ... قتل والده بسبب والدته!
03:55 | 2025-08-15
بالفيديو.. انفجر قالب الحلوى بوجهه
02:38 | 2025-08-15
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
01:47 | 2025-08-15
بعد أن انتابه الشكّ بمصداقية زوجته.. قتل ابنه بهذه الطريقة المروّعة
23:00 | 2025-08-14
على متن طائرة… مشاجرة عنيفة بسبب طفل!
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24