منوعات

لم تكن تعلم أنها حامل.. امرأة تنجب ابنتها في المرحاض

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:00
تفاجأت البريطانية هيلين غرين، البالغة من العمر 45 عامًا، بإنجاب طفلتها أثناء وجودها في دورة المياه خلال عطلة عائلية في كندا، دون أن تكون على علم مسبق بأنها حامل في شهرها التاسع.
هيلين، التي كانت تقيم مع زوجها وابنتهما في فندق بمدينة تورنتو في أيار الماضي، شعرت في منتصف الليل بآلام مفاجئة في البطن. وأثناء تواجدها في الحمام، سيطر عليها إحساس قوي بضرورة الدفع، لتجد نفسها ممسكة بطفلة حديثة الولادة.

زوجها مايكل، الذي استيقظ على صوت بكاء الرضيعة، صُدم برؤية زوجته تحمل المولودة، وسارع إلى الاتصال بخدمات الطوارئ التي حضرت خلال دقائق، ونقلت الأم والطفلة إلى المستشفى حيث تبين أنهما بصحة جيدة.

هيلين أوضحت أنها لم تعانِ أي أعراض حمل، وظنت أن تغيرات جسدها مرتبطة بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، خاصة بعد عدة حالات إجهاض في السابق. وأشارت إلى أنها كانت تواصل ممارسة الرياضة بانتظام حتى موعد الولادة المفاجئ.

العائلة أطلقت على المولودة اسم "أوليفيا"، ووصفت التجربة بأنها صادمة ومليئة بالمشاعر، لكنها في النهاية كانت “مفاجأة جميلة” جلبت لهم سعادة غامرة. (news18)
