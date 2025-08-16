الموت يؤلم جيف بيزوس.. هكذا ودع والدته التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض

توفيت والدة الملياردير ، مؤسّس شركة "أمازون"، جاكلين غايس بيزوس، عن عمر ناهز 78 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض الخَرَف المعروف بـ"خَرَف أجسام ليوي".

وكتب بيزوس في منشور مؤثر على إنستغرام: "رحلت اليوم وهي محاطة بالكثيرين ممّن أحبوها — أبناؤها وأحفادها ووالدي. أعلم أنها شعرت بحبّنا في لحظاتها الأخيرة"، في إشارة إلى الأجواء الحافلة بالمودّة التي رافقتها حتى النهاية.

بدورها، علّقت زوجته، بيزوس، على المنشور بكلمات مؤثرة: "سنفتقدها كثيرًا... أحبك"، مرفقة تعليقها برمزي قلب وحزن.(LBCI)