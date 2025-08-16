31
منوعات
الموت يؤلم جيف بيزوس.. هكذا ودع والدته التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض
16-08-2025
03:00
توفيت والدة الملياردير
جيف بيزوس
، مؤسّس شركة "أمازون"، جاكلين غايس بيزوس، عن عمر ناهز 78 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض الخَرَف المعروف بـ"خَرَف أجسام ليوي".
وكتب بيزوس في منشور مؤثر على إنستغرام: "رحلت اليوم وهي محاطة بالكثيرين ممّن أحبوها — أبناؤها وأحفادها ووالدي. أعلم أنها شعرت بحبّنا في لحظاتها الأخيرة"، في إشارة إلى الأجواء الحافلة بالمودّة التي رافقتها حتى النهاية.
بدورها، علّقت زوجته،
لورين سانشيز
بيزوس، على المنشور بكلمات مؤثرة: "سنفتقدها كثيرًا... أحبك"، مرفقة تعليقها برمزي قلب وحزن.(LBCI)
