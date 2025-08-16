Advertisement

منوعات

الموت يؤلم جيف بيزوس.. هكذا ودع والدته التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض

Lebanon 24
16-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1405250-638909112793555206.jpg
Doc-P-1405250-638909112793555206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت والدة الملياردير جيف بيزوس، مؤسّس شركة "أمازون"، جاكلين غايس بيزوس، عن عمر ناهز 78 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض الخَرَف المعروف بـ"خَرَف أجسام ليوي".
Advertisement
 
وكتب بيزوس في منشور مؤثر على إنستغرام: "رحلت اليوم وهي محاطة بالكثيرين ممّن أحبوها — أبناؤها وأحفادها ووالدي. أعلم أنها شعرت بحبّنا في لحظاتها الأخيرة"، في إشارة إلى الأجواء الحافلة بالمودّة التي رافقتها حتى النهاية.
 
بدورها، علّقت زوجته، لورين سانشيز بيزوس، على المنشور بكلمات مؤثرة: "سنفتقدها كثيرًا... أحبك"، مرفقة تعليقها برمزي قلب وحزن.(LBCI)

مواضيع ذات صلة
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
lebanon 24
16/08/2025 12:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة نجم شهير بعد أسبوعين فقط على تقديم حفله الأخير (صورة)
lebanon 24
16/08/2025 12:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا أثرت المخاوف الأمنيّة على حفل زفاف جيف بيزوس!
lebanon 24
16/08/2025 12:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم مُحاولات الأطباء... وفاة فنان قدير بعد صراع طويل مع المرض (صورة)
lebanon 24
16/08/2025 12:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2025-08-16
01:56 | 2025-08-16
01:00 | 2025-08-16
23:47 | 2025-08-15
23:00 | 2025-08-15
23:00 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24