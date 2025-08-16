Advertisement

منوعات

تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)

Lebanon 24
16-08-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1405410-638909527295529779.jpeg
Doc-P-1405410-638909527295529779.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشفت ميشير فوكس، 31 عامًا من مانهاتن، ماسة بيضاء تزن 2.3 قيراط في متنزه "كريتر أوف دايموندز" الحكومي في أركنساس، خلال بحثها عن حجر مثالي لخاتم خطبتها.
Advertisement
 
بدأت فوكس رحلتها في 8 تموز، وأمضت 3 أسابيع تمشط منطقة البحث التي تبلغ مساحتها 37.5 فدان.


 في آخر يوم لها في المتنزه، لاحظت وميضًا قرب قدميها ظنته في البداية شبكة عنكبوت، لتكتشف بعد التدقيق أنها ماسة، وفقًا لبيان المتنزه.


وقالت فوكس: "هناك جانب رمزي في القدرة على حل المشاكل بالمال، لكن أحيانًا ينفد المال في الزواج. يجب أن تكون مستعدًا لحل هذه المشاكل بالعمل الجاد".




 
وفق تقرير شبكة "فوكس نيوز"، أمضت الفتاة 3 أسابيع في تمشيط منطقة البحث في الحديقة البالغة مساحتها 37.5 فدان. في 29 يوليو، آخر يوم لها هناك، لاحظت وميضًا قرب قدميها. في البداية ظنّت أنه شبكة عنكبوت، لكنها اكتشفت بعد التدقيق أنه ماسة، بحسب البيان الصحفي.


وأضافت: "لم يسبق لي أن رأيت ماسة حقيقية بين يدي، لذا لم أكن متأكدة على وجه اليقين، ولكنها كانت أجمل الماس رأيتها على الإطلاق".


وأكد موظفو الحديقة أن الجوهرة كانت عبارة عن ماس، وغمرت المشاعر فوكس على الفور، وسقطت على ركبتيها تبكي ثم ضحكت، وفقًا للبيان الصحفي.




















مواضيع ذات صلة
عمرها 200 مليون عام... علماء يعثرون على حفرية تيروصور نادر!
lebanon 24
16/08/2025 22:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكأنها فتاة عشرينية.. ناديا الجندي بإطلالة صيفية على البحر في الساحل الشمالي (صور)
lebanon 24
16/08/2025 22:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب حجم شفتيها... أطباء أسنان يرفضون علاج فتاة (صور)
lebanon 24
16/08/2025 22:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)
lebanon 24
16/08/2025 22:36:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2025-08-16
12:25 | 2025-08-16
10:40 | 2025-08-16
10:03 | 2025-08-16
04:00 | 2025-08-16
03:00 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24