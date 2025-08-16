29
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
16-08-2025
07:41
اكتشفت ميشير
فوكس
، 31 عامًا من
مانهاتن
، ماسة بيضاء تزن 2.3 قيراط في متنزه "كريتر أوف دايموندز" الحكومي في أركنساس، خلال بحثها عن حجر مثالي لخاتم خطبتها.
بدأت فوكس رحلتها في 8
تموز
، وأمضت 3 أسابيع تمشط منطقة البحث التي تبلغ مساحتها 37.5 فدان.
في آخر يوم لها في المتنزه، لاحظت وميضًا قرب قدميها ظنته في البداية شبكة
عنكبوت
، لتكتشف بعد التدقيق أنها ماسة، وفقًا لبيان المتنزه.
وقالت فوكس: "هناك جانب رمزي في القدرة على حل المشاكل بالمال، لكن أحيانًا ينفد المال في الزواج. يجب أن تكون مستعدًا لحل هذه المشاكل بالعمل الجاد".
وفق تقرير شبكة "
فوكس نيوز
"، أمضت الفتاة 3 أسابيع في تمشيط منطقة البحث في الحديقة البالغة مساحتها 37.5 فدان. في 29 يوليو، آخر يوم لها هناك، لاحظت وميضًا قرب قدميها. في البداية ظنّت أنه شبكة عنكبوت، لكنها اكتشفت بعد التدقيق أنه ماسة، بحسب البيان الصحفي.
وأضافت: "لم يسبق لي أن رأيت ماسة حقيقية بين يدي، لذا لم أكن متأكدة على وجه اليقين، ولكنها كانت أجمل
الماس
رأيتها على الإطلاق".
وأكد موظفو الحديقة أن الجوهرة كانت عبارة عن ماس، وغمرت المشاعر فوكس على الفور، وسقطت على ركبتيها تبكي ثم ضحكت، وفقًا للبيان الصحفي.
