سطو خاطف في سياتل.. لصوص ينهبون مجوهرات بمليوني دولار خلال 90 ثانية

أفادت الشرطة الأميركية بأن لصوصاً سطوا على متجر مجوهرات غرب مدينة ، وسرقوا كمية من الألماس والساعات الفاخرة والذهب بقيمة مليوني دولار خلال أقل من دقيقتين فقط.

ووفقاً لبيان الشرطة، فإن العملية الجريئة التي جرت في وضح النهار لم تستغرق سوى 90 ثانية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول من كاميرات المراقبة أربعة ملثمين وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي للمحل بواسطة المطارق، ثم ينهبون ست واجهات عرض.

وتبين أن إحدى الواجهات احتوت على ساعات رولكس تقدَّر قيمتها بحوالي 750 ألف دولار أميركي، بينما ضمّت واجهة أخرى قلادة زمرد بقيمة نحو 125 ألف دولار.

وخلال العملية، هدد أحد المشتبه بهم الموظفين برذاذ للدببة ومسدس صاعق كهربائي، إلا أن أحداً لم يُصب بأذى.

، قال جوش ميناش، المتجر العائلي: "نحن في حالة صدمة شديدة كموظفين، وسنغلق أبوابنا لفترة من الوقت". وأوضح أن الفريق أنهى تنظيف الزجاج المكسور ويجري جرداً شاملاً لتقدير الخسائر.

ورغم استجابة الشرطة فور تلقي البلاغ، كان اللصوص قد فروا بسيارة هروب ولم يتم ضبطهم حتى الآن.