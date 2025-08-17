Advertisement

متفرقات

سطو خاطف في سياتل.. لصوص ينهبون مجوهرات بمليوني دولار خلال 90 ثانية

Lebanon 24
17-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1405817-638910575208061322.png
Doc-P-1405817-638910575208061322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت الشرطة الأميركية بأن لصوصاً سطوا على متجر مجوهرات غرب مدينة سياتل، وسرقوا كمية من الألماس والساعات الفاخرة والذهب بقيمة مليوني دولار خلال أقل من دقيقتين فقط.
Advertisement
ووفقاً لبيان الشرطة، فإن العملية الجريئة التي جرت في وضح النهار لم تستغرق سوى 90 ثانية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول من كاميرات المراقبة أربعة ملثمين وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي للمحل بواسطة المطارق، ثم ينهبون ست واجهات عرض.
وتبين أن إحدى الواجهات احتوت على ساعات رولكس تقدَّر قيمتها بحوالي 750 ألف دولار أميركي، بينما ضمّت واجهة أخرى قلادة زمرد بقيمة نحو 125 ألف دولار.
وخلال العملية، هدد أحد المشتبه بهم الموظفين برذاذ للدببة ومسدس صاعق كهربائي، إلا أن أحداً لم يُصب بأذى.
من جهته، قال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر العائلي: "نحن في حالة صدمة شديدة كموظفين، وسنغلق أبوابنا لفترة من الوقت". وأوضح أن الفريق أنهى تنظيف الزجاج المكسور ويجري جرداً شاملاً لتقدير الخسائر.
ورغم استجابة الشرطة فور تلقي البلاغ، كان اللصوص قد فروا بسيارة هروب ولم يتم ضبطهم حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!
lebanon 24
18/08/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في وضح النهار.. سرقوا مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار شاهدوا الفيديو
lebanon 24
18/08/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
lebanon 24
18/08/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التجارة الأميركي لـ"فوكس بزنيس": من المرجح أن تمدد واشنطن المهلة النهائية الممنوحة للصين 90 يوما إضافية
lebanon 24
18/08/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:36 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
15:48 | 2025-08-17
12:40 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
09:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24