28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
سطو خاطف في سياتل.. لصوص ينهبون مجوهرات بمليوني دولار خلال 90 ثانية
Lebanon 24
17-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت الشرطة الأميركية بأن لصوصاً سطوا على متجر مجوهرات غرب مدينة
سياتل
، وسرقوا كمية من الألماس والساعات الفاخرة والذهب بقيمة مليوني دولار خلال أقل من دقيقتين فقط.
Advertisement
ووفقاً لبيان الشرطة، فإن العملية الجريئة التي جرت في وضح النهار لم تستغرق سوى 90 ثانية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول من كاميرات المراقبة أربعة ملثمين وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي للمحل بواسطة المطارق، ثم ينهبون ست واجهات عرض.
وتبين أن إحدى الواجهات احتوت على ساعات رولكس تقدَّر قيمتها بحوالي 750 ألف دولار أميركي، بينما ضمّت واجهة أخرى قلادة زمرد بقيمة نحو 125 ألف دولار.
وخلال العملية، هدد أحد المشتبه بهم الموظفين برذاذ للدببة ومسدس صاعق كهربائي، إلا أن أحداً لم يُصب بأذى.
من جهته
، قال جوش ميناش،
نائب رئيس
المتجر العائلي: "نحن في حالة صدمة شديدة كموظفين، وسنغلق أبوابنا لفترة من الوقت". وأوضح أن الفريق أنهى تنظيف الزجاج المكسور ويجري جرداً شاملاً لتقدير الخسائر.
ورغم استجابة الشرطة فور تلقي البلاغ، كان اللصوص قد فروا بسيارة هروب ولم يتم ضبطهم حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!
Lebanon 24
استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!
18/08/2025 01:21:18
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار.. سرقوا مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في وضح النهار.. سرقوا مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار شاهدوا الفيديو
18/08/2025 01:21:18
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
18/08/2025 01:21:18
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التجارة الأميركي لـ"فوكس بزنيس": من المرجح أن تمدد واشنطن المهلة النهائية الممنوحة للصين 90 يوما إضافية
Lebanon 24
وزير التجارة الأميركي لـ"فوكس بزنيس": من المرجح أن تمدد واشنطن المهلة النهائية الممنوحة للصين 90 يوما إضافية
18/08/2025 01:21:18
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران على حافة العطش.. نفاد مخزون 3 سدود وتحذيرات من أزمة مائية خانقة
Lebanon 24
إيران على حافة العطش.. نفاد مخزون 3 سدود وتحذيرات من أزمة مائية خانقة
16:36 | 2025-08-17
17/08/2025 04:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
Lebanon 24
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
16:00 | 2025-08-17
17/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة عالمية لتصحيح الخريطة: إفريقيا أكبر مما تعلمناه طوال قرون
Lebanon 24
حملة عالمية لتصحيح الخريطة: إفريقيا أكبر مما تعلمناه طوال قرون
15:48 | 2025-08-17
17/08/2025 03:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت.. القبض على 67 متهماً بتصنيع وترويج مشروبات كحولية
Lebanon 24
الكويت.. القبض على 67 متهماً بتصنيع وترويج مشروبات كحولية
12:40 | 2025-08-17
17/08/2025 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
Lebanon 24
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
10:22 | 2025-08-17
17/08/2025 10:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
07:27 | 2025-08-17
17/08/2025 07:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:36 | 2025-08-17
إيران على حافة العطش.. نفاد مخزون 3 سدود وتحذيرات من أزمة مائية خانقة
16:00 | 2025-08-17
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
15:48 | 2025-08-17
حملة عالمية لتصحيح الخريطة: إفريقيا أكبر مما تعلمناه طوال قرون
12:40 | 2025-08-17
الكويت.. القبض على 67 متهماً بتصنيع وترويج مشروبات كحولية
10:22 | 2025-08-17
عشرات الجرحى في حادث سير في مصر
09:01 | 2025-08-17
شاب عشرينيّ يُحقّق حوالي نصف مليون دولار سنويّاً... هذا ما يبيعه
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 01:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24