بياض الثلج: ضعف النص والسياسة يحولان حلم ديزني إلى خسارة فادحة

تواجه نسخة الحيّة من فيلم "بياض الثلج" لعام 2025 إخفاقًا كبيرًا على الصعيدين التجاري والنقدي، إذ حقق الفيلم، الذي أبدعت رايتشل زيغلر وغال غادوت في بطولته، إيرادات منخفضة وتعرض لانتقادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.وساهم الجدل السياسي المحيط بالممثلتين في إثارة موجة مقاطعة للفيلم، إذ أعربت زيغلر عن دعمها للقضية ، بينما حافظت غادوت، المولودة ، على موقف مؤيد لإسرائيل، ما أثار جدلًا على .إضافة إلى ذلك، واجه الفيلم انتقادات حادة بسبب ضعف النص، والاعتماد المفرط على المؤثرات البصرية، والابتعاد عن جوهر القصة الأصلية، مع اتهامات بـ"الاستيقاظ المفرط" نتيجة اختيار ممثلة لاتينية لدور بياض الثلج واستخدام شخصيات CGI بدلًا من ممثلين من الأقزام.ووفق التقديرات، قد تتجاوز خسائر الفيلم 100 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر إخفاقات ديزني في السنوات الأخيرة، ليؤكد مرة أخرى أن السياسة وضعف الإبداع يمكن أن يحولا أي مشروع سينمائي ضخم إلى فشل ذريع.