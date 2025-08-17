30
متفرقات
بياض الثلج: ضعف النص والسياسة يحولان حلم ديزني إلى خسارة فادحة
Lebanon 24
17-08-2025
|
23:00
A-
A+
تواجه نسخة
ديزني
الحيّة من فيلم "بياض الثلج" لعام 2025 إخفاقًا كبيرًا على الصعيدين التجاري والنقدي، إذ حقق الفيلم، الذي أبدعت رايتشل زيغلر وغال غادوت في بطولته، إيرادات منخفضة وتعرض لانتقادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.
وساهم الجدل السياسي المحيط بالممثلتين في إثارة موجة مقاطعة للفيلم، إذ أعربت زيغلر عن دعمها للقضية
الفلسطينية
، بينما حافظت غادوت، المولودة
في إسرائيل
، على موقف مؤيد لإسرائيل، ما أثار جدلًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
إضافة إلى ذلك، واجه الفيلم انتقادات حادة بسبب ضعف النص، والاعتماد المفرط على المؤثرات البصرية، والابتعاد عن جوهر القصة الأصلية، مع اتهامات بـ"الاستيقاظ المفرط" نتيجة اختيار ممثلة لاتينية لدور بياض الثلج واستخدام شخصيات CGI بدلًا من ممثلين من الأقزام.
ووفق التقديرات، قد تتجاوز خسائر الفيلم 100 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر إخفاقات ديزني في السنوات الأخيرة، ليؤكد مرة أخرى أن السياسة وضعف الإبداع يمكن أن يحولا أي مشروع سينمائي ضخم إلى فشل ذريع.
