Advertisement

متفرقات

بياض الثلج: ضعف النص والسياسة يحولان حلم ديزني إلى خسارة فادحة

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1405842-638910619804817115.png
Doc-P-1405842-638910619804817115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه نسخة ديزني الحيّة من فيلم "بياض الثلج" لعام 2025 إخفاقًا كبيرًا على الصعيدين التجاري والنقدي، إذ حقق الفيلم، الذي أبدعت رايتشل زيغلر وغال غادوت في بطولته، إيرادات منخفضة وتعرض لانتقادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.
Advertisement

وساهم الجدل السياسي المحيط بالممثلتين في إثارة موجة مقاطعة للفيلم، إذ أعربت زيغلر عن دعمها للقضية الفلسطينية، بينما حافظت غادوت، المولودة في إسرائيل، على موقف مؤيد لإسرائيل، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، واجه الفيلم انتقادات حادة بسبب ضعف النص، والاعتماد المفرط على المؤثرات البصرية، والابتعاد عن جوهر القصة الأصلية، مع اتهامات بـ"الاستيقاظ المفرط" نتيجة اختيار ممثلة لاتينية لدور بياض الثلج واستخدام شخصيات CGI بدلًا من ممثلين من الأقزام.

ووفق التقديرات، قد تتجاوز خسائر الفيلم 100 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر إخفاقات ديزني في السنوات الأخيرة، ليؤكد مرة أخرى أن السياسة وضعف الإبداع يمكن أن يحولا أي مشروع سينمائي ضخم إلى فشل ذريع.
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: أوقعنا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بقوات العدوّ وفر من تبقى إلى خارج أسوار الفاشر
lebanon 24
18/08/2025 08:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خسائر إسرائيلية فادحة شمال غزة.. مقتل وإصابة العشرات والبحث جارٍ عن مفقودين
lebanon 24
18/08/2025 08:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
النص الحرفي لورقة باراك
lebanon 24
18/08/2025 08:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد يدين الهجمات الإسرائيلية المكثفة على دمشق: "خطأ فادح"
lebanon 24
18/08/2025 08:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:23 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
16:36 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
15:48 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24