الحملتعيش فترة هادئة ومطمئنة، حيث تجد سهولة في معالجة الأمور وإقناع الآخرين بأفكارك. قد تبدأ علاقة أو مشروعًا مع جهة أجنبية أو ثقافية.الثورتشهد تحسنًا في أوضاعك، لذا حاول تلطيف الأجواء مع الآخرين وتجنب التوتر. اهتم بملف أداء مهم وزد دائرة تحركاتك.الجوزاءكن حذرًا في الأمور المالية، فقد تثير بعض العقود أو الاتفاقيات جدلاً. دقق في التفاصيل والرسوم والفواتير قبل اتخاذ أي قرار.السرطاناستعد لزيارة أو اتصال عاجل، وربما تشارك في اختبار أو مؤتمر. لا تهمل التفاصيل ووضح وجهة نظرك بدقة.قد تشعر بالوحدة أو التراجع المعنوي بسبب الضغوط الحالية. اصبر وتجنب التذمر، فالفرج قريب، وحافظ على صحتك.انتبه لصحتك واطلب المساعدة عند الحاجة. استمد القوة من المجموعة واغتنم الفرصة لتعزيز الروابط الشخصية والمهنية.الميزانتواجه فترة ضاغطة ومسؤوليات جديدة. أظهر اهتمامك وتعاطفك وكن ملتزمًا بواجباتك لتجنب الإخفاقات والمشكلات.تستعيد معنوياتك وحماسك، وتتاح لك فرصة لإنهاء الأمور العالقة. ستحصل على تطورات إيجابية في خياراتك ومعتقداتك.تمر بفترة استقرار وهدوء، ما يساعدك على التركيز في أعمالك. استمتع بيوم حيوي، لكن كن مستعدًا للتحديات المستقبلية.الجديقد تواجه مشاكل غير متوقعة تحتاج إلى حلول صعبة. لا تيأس، وابحث عن بدائل فعالة لتجاوز العقبات.الدلوقد ترى الأمور من منظور مختلف عن الآخرين، ما قد يسبب خيبة أمل. حاول خفض توقعاتك وفكر باحتياجات من حولك لتجنب التوتر.تحمل مسؤوليات كبيرة ومشكلات متراكمة. حاول وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات المهنية والشخصية لتخفيف الضغوط دون استنزاف طاقتك.