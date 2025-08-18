Advertisement

متفرقات

بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة المصرية تحقق 7 ساعات مع ناشطة حقوقية!

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1406274-638911567136343498.png
Doc-P-1406274-638911567136343498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت نيابة أمن الدولة المصرية، الاثنين، إلى الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري تهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالحرب في غزة والأوضاع داخل السجون المصرية، وفق ما ذكر محاميها خالد علي لوكالة الصحافة الفرنسية.
Advertisement

واستدعت النيابة المصري للمثول أمامها في تحقيق استمر نحو سبع ساعات، قبل أن تخلي سبيلها مقابل كفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (نحو ألف دولار).

وأوضح المحامي أن التهم الموجهة إلى المصري تتعلق بـ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول دور مصر في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحالات الوفاة داخل السجون المصرية.

وكانت المصري قد شاركت الأسبوع الماضي في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين في القاهرة، انتقدت فيها الأنظمة العربية وطالبت بفتح معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزة المحاصر.

وتشير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن هذه القضية هي الرابعة التي يُحقّق مع المصري على ذمتها منذ 2019، معتبرة أن تحقيق الاثنين يعكس استهدافًا ممنهجًا للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنشط ماهينور المصري في الدفاع عن السجناء السياسيين، حقوق العمال والمهاجرين، وقد قضت سنوات عدة داخل السجون المصرية خلال العقد الماضي.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية ترد على مزاعم التصدير لإسرائيل: أخبار كاذبة لا أساس له
lebanon 24
19/08/2025 02:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق رسمي مع جاك سميث بتهمة تسييس القضايا ضد ترامب
lebanon 24
19/08/2025 02:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 7 سنوات لروني ستام.. بتهمة تهريب المخدرات!
lebanon 24
19/08/2025 02:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تعدم 12 فلسطينيا بتهمة نشر الفوضى والتخابر (الحدث)
lebanon 24
19/08/2025 02:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:54 | 2025-08-18
16:30 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
14:00 | 2025-08-18
09:06 | 2025-08-18
07:28 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24