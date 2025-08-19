Advertisement

تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.. إحباط مُخطط لسرقة ماسة وردية نادرة في دبي

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:10
أحبطت شرطة دبي جريمة سرقة ماسة وردية نادرة تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أميركي.
وألقت الشرطة القبض على العصابة التي حاولت سرقة الماسة، والمكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، والذين اعتمدوا في تنفيذ جريمتهم على مُخطط احترافي استمر العمل عليه على مدى أكثر من عام، وتضمن تخطيطا دقيقا في كيفية الوصول والتواصل مع مالك الماسة، وهو تاجر ألماس، واستدراجه.

وأوضحت شرطة دبي أن التاجر جلب الماسة من دولة أوروبية إلى دبي، ووضعها في محل المجوهرات الخاص به من أجل بيعها، فيما كان أفراد العصابة يُتابعون مراحل وصولها إلى التاجر، ثم خططوا لعملية سرقتها من خلال العمل على إقناعه بأنهم أثرياء، وأنهم يتواصلون معه كوسطاء من أجل شرائها لرجل ثري.

وأشارت الشرطة إلى أن أفراد العصابة رتبوا عدة مواعيد مع التاجر، وكانوا يظهرون أمامه وهم يستخدمون سيارات فارهة استأجروها لغرض خداعه وإيهامه بأنهم من طبقة ثرية، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات معه في أفخم الفنادق، مُبينة أن كافة المظاهر الخداعة التي حرص أفراد العصابة عليها كان غرضها الوحيد استدراج التاجر لإخراج الماسة من محله وجلبها لهم بدعوى أنهم سيرتبون لقاء له مع الرجل الثري الذي سيشتريها منه.

وبينت شرطة دبي أن التاجر كان حريصا على عدم إخراج الماسة من المحل لقيمتها الثمينة إلا أن أفراد العصابة كانوا يخططون لدفعه إلى إخراجها بأي طريقة وصولا إلى قيامهم بجلب خبير عالمي معروف وشهير في عالم الألماس للتحقق من نوعيتها وعرضها عليه، وهو ما ساهم في دفع التاجر إلى الاقتناع برغبتهم الحقيقية في شراء الماسة بعد مشاهدته لهذا الخبير المعروف.

وأوضحت "شهادة اعتماد الماسة" على أنها مُصنفة "فانسي إنتنس"، وعيارها 21.25 قراطا، وذات درجة نقاوة عالية الوضوح، مُتساوية الأبعاد، ودرجة صقلها حاصلة على علامة الامتياز، ما يجعلها من الماسات النادرة على مستوى العالم، ومن الصعب جدا الحصول على واحدة بلونها ومواصفاتها.(روسيا اليوم)



