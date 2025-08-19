Advertisement

فنون ومشاهير

ما حصل معه لا يُصدق.. نجم تركي شهير يُصارع الموت بعد سقوط شجرة عليه وفيديو يوثق الحادثة

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1406379-638911899297582131.jpg
Doc-P-1406379-638911899297582131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة مأساوية، تعرّض الممثل التركي الشاب، إبراهيم يلدز لإصابة خطيرة بعدما سقطت عليه شجرة في أحد شوارع إسطنبول. 

ووثق مقطع فيديو لحظات الحادثة، عندما كان الممثل التلفزيوني والمسرحي يحاول الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بسبب شدة الرياح، لتسقط عليه الشجرة بشكل مباشر.
 
Advertisement
 
 
وتجمع الناس في الشارع لإبعاد الشجرة عن الممثل الشاب قبل أن تحضر سيارة إسعاف للموقع في منطقة "كارتال" في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وتنقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "يلدز" أصيب بجروح بالغة بسبب الشجرة التي اقتلعتها الرياح من جذورها، ويرقد في العناية المركزة منذ أيام.

ويبلغ يلديز من العمر 27 عامًا، وقد شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وبينها" "اسمعني" عام 2022، "ذات مرة في قبرص" 2021، "نجم الشمال" 2019، وفيلم "اكتشاف"، إلى جانب عدد من  المسرحيات المحلية.(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
lebanon 24
19/08/2025 12:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... سقوط شجرة بالقرب من جامع الشهداء في صيدا
lebanon 24
19/08/2025 12:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لحادث خطير... فيديو يُوثّق ما حصل مع فنانة شهيرة جدّاً خلال حفلها
lebanon 24
19/08/2025 12:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني
lebanon 24
19/08/2025 12:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:09 | 2025-08-19
03:01 | 2025-08-19
02:47 | 2025-08-19
02:46 | 2025-08-19
02:11 | 2025-08-19
02:07 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24