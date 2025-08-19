ما حصل معه لا يُصدق.. نجم تركي شهير يُصارع الموت بعد سقوط شجرة عليه وفيديو يوثق الحادثة

📍Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, fırtına sonrasında devrilen ağacın altında kaldı



📍Genç oyuncunun yoğun bakıma alındığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildihttps://t.co/R6onTpq3w8 pic.twitter.com/RyGlOBFizR